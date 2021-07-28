Земфира Цкаева. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

28 июля 2021, 14:34

Вдова Цкаева назвала чрезмерно мягким приговор осетинским силовикам

Приговор по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева несправедлив, заключила его вдова. Земфира Цкаева заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии рассматривал дело о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева с января 2019 года. Прокурор попросил для обвиняемых от 6 до 13 лет лишения свободы, в итоге суд назначил сроки от двух до десяти с половиной лет. Все 10 подсудимых в последнем слове заявили о своей невиновности. При этом никто из подсудимых не попросил прощения, отметила двоюродная сестра Цкаева Ирина Демурова.

39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских.  Корреспондент "Кавказского узла" регулярно присутствовал в зале суда с января 2019 года, предоставляя возможность изложить свою позицию всем сторонам процесса. Особое внимание уделялось реакции общества в Северной Осетии на процесс на силовиками, которых пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, указано в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Озвученные сегодня сроки заключения - "ниже некуда", заявила вдова Цкаева после заседания суда. "Сроки не сопоставимые с тем, что они сделали с человеком. Но, к сожалению, вердикт уже вынесен. Это все, чего мы смогли добиться", - сказала Земфира Цкаева.

Она добавила, что приговор, скорее всего, будет обжалован. "Судья лояльно отнесся ко всему. Он взял во внимание и детей, и инвалидов на их счету. А то, что его брат (Владимира Цкаева. - Прим. "Кавказского узла") умер от инсульта, не дождавшись суда - инвалид который был? То, что я сама сама инвалид? То, что дети остались без отца?" - указала Земфира Цкаева. По ее словам, осужденные тоже выразили недовольство приговорами.

Вдова добавила, что ей страшно жить "в такой стране, в такой республике". "За уши надо тянуть дело, где все известно. Я считаю, даже без моего участия это дело должно было дойти до логического конца", - процитировал Цкаеву корреспондент "Кавказского узла".

Приговор будет обвинительный, но несоразмерный содеянному, еще до оглашения решения суда предположил журналист "Коммерсанта" в Северной Осетии Заур Фарниев. "Дело Цкаева" может вывести на новый виток народных протестов только какое-то явное и циничное продолжение дела, если, допустим, всех полицейских, сидящих на скамье подсудимых, полностью оправдают в зале суда. Это может вывести людей на улицы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вдова Цкаева неоднократно жаловалась на затягивание судебного процесса

Напомним, что судебное следствие по делу Цкаева продолжалось более двух лет. Процесс должен был начаться 8 октября 2018 года, но неоднократно откладывался из-за необходимости дополнительного времени на ознакомление с делом адвокатов обвиняемых, болезни адвоката, болезни судьи. Предварительные слушания в Ленинском районном суде Владикавказа начались только 25 января 2019 года и проходили в закрытом режиме, 11 февраля 2019 года суд отклонил ходатайство о проведении в закрытом режиме основных слушаний.

Показания, которые дали в суде медработники, по мнению стороны потерпевших, вызывают подозрения в фальсификации. Часть из них заявляла, что не видела никаких телесных повреждений, другие указали, что не видели сотрудников полиции в реанимации, где находился Цкаев. Старший сержант полиции ППС Олег Тотиков на заседании суда 25 февраля 2019 года рассказал, что подсудимый Ситохов попросил его быть в больнице и сообщать ему об изменении состояния Цкаева. Он сказал, что сидел в коридоре реанимационного отделения в трех метрах от Цкаева, который был подключен к какому-то аппарату, во рту у него была трубка, на лице были видны синяки.

Силовики, обвиненные в пытках владикавказца Владимира Цкаева, пытались уйти от ответственности, рассказывается в анимационном ролике осетинской журналистки Алины Алихановой.

Сторона защиты настояла на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы по делу. 28 октября 2019 года процесс был приостановлен, рассмотрение возобновилось в июне 2020 года. При этом вторая экспертиза не дала однозначных ответов о причинах смерти Владимира Цкаева. "Мы были ошарашены заключением экспертизы. Если в первой было указано, что причиной смерти является асфиксия, то во второй экспертизе тем же экспертным учреждением было дано другое заключение, где они указывают, что установить точно причину смерти не представляется возможным. Это очень осложнит [дело]", - сказала Земфира Цкаева.

Защита всячески затягивала процесс, указала в январе 2021 года Земфира Цкаева. По ее словам, из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов. Судья пригрозил адвокатам и подсудимым мерами за систематические срывы заседаний.

2 апреля суд отклонил ходатайство одного из подсудимых о возвращении дела в прокуратуру на основании выводов третьей экспертизы, которая была проведена по его инициативе и сделала вывод о смерти Цкаева от сердечной недостаточности.  

Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

Примечание:

"Новое ходатайство защиты отсрочило вынесение приговора по делу Цкаева", "Свидетели затруднились пояснить исчезновение ключевых видео из дела Цкаева", "Следователь по делу Цкаева рассказал о практике пыток в силовых структурах".

Автор: Эмма Марзоева источник: корреспондент "Кавказского узла"

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