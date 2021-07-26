Силовики заблокировали ростовский рынок "Атлант"

26 июля 2021, 14:32

Силовики усилили наряды, чтобы не допустить возобновления работы рынка близ Ростова-на-Дону, пояснил сегодня источник в правоохранительных органах. Бетонные блоки при въезде на рынок, которые были убраны несколько дней назад, возвращены на место, предприниматели сочли это демонстрацией силы.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля после проверки силовиков были закрыты четыре рынка под Ростовом-на-Дону. 25 июня Аксайский районный суд удовлетворил требование прокурора о прекращении работы рынков "Алмаз" и "Овощной", аналогичные постановления были вынесены в отношении рынков "Атлант" и "Строительный". Предприниматели заявили, что обжалуют это решение. 24 июля рабочие по предписанию МЧС демонтировали бетонные блоки при въезде на рынок "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области. Предприниматели восприняли это как победу инициативной группы и залог возобновления работы рынка.

Рынки закрыли из-за незначительных санитарно-эпидемиологических и противопожарных нарушений, а без работы остались 15-20 тысяч человек, сообщил адвокат Андрей Разборов. Предложение ростовских властей перенести торговлю на территорию старого аэропорта вызвало акцию протеста. 30 мая предприниматели, работавшие на рынке "Атлант", отправили коллективное письмо губернатору, попросив объяснить необходимость запрета работы рынка и возобновить его деятельность. 2 июня предприниматели нескольких закрытых рынков приехали к зданию правительства Ростовской области, чтобы подать аналогичные обращения через приемную губернатора. Местные бизнесмены уверены, что за закрытием рынков в Аксайском районе стоит попытка рейдерского захвата

На территорию рынка "Атлант" в Ростовской области сегодня прибыли росгвардейцы и ОМОН, на воротах срезали замки и повесили новые. Людей перестали пускать в помещения, пишет Rostovgazeta.

На территорию рынка сейчас пропускают только грузовики, а судебные приставы контролируют погрузку товара. Заехать на рынок можно, а вот выезд с его территории запрещен, сообщил "Первый ростовский" со ссылкой на источник.

"Мне сказали, что есть устный приказ штаба. При этом у предпринимателей имеется письменный ответ прокуратуры Ростовской области, которая поясняет, что доступ собственников к помещениям не ограничен", - процитировало издание источник.

После того, как бетонные блоки, перекрывавшие въезд на рынок, были убраны, предприниматели начали вывозить товар, также приезжали покупатели, которые узнали, что рынок возобновил торговлю. Однако 24 июля появился новый документ от МЧС, в котором указывалось, что перекрытие проездов для пожарной техники допускается. Блоки начали возвращать на место, а самих торговцев вновь стали пропускать, тщательно проверяя документы, информирует сегодня "Блокнот. Ростов-на-Дону".

Блоки были возвращены на место спустя несколько часов после их демонтажа, рассказали предприниматели. "Это была демонстрация власти: по щелчку пальцев блоки убрали, по щелчку пальцев их вернули", - привело издание слова одного из торговцев.

Полиция усилила наряды на рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области, деятельность которого остановлена по решению суда, сообщил источник в правоохранительных органах региона. "Инициативная группа торговцев убрала бетонные блоки, которые блокировали въезд на рынок. Полиция, естественно, на это среагировала, усилили наряды. В целом ситуация там спокойная", - цитирует источник ТАСС.

По словам источника, полиция лишь исполняет решение суда: "Согласно решению суда, деятельность этого рынка остановлена, торговля там осуществляться не может. Сотрудники полиции лишь исполняют это решение".

Напомним, что 27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. Работа рынков была приостановлена. По неофициальным данным, проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела, расследуемого против Виталия Борзенко. По делу о мошенничестве и создании преступного сообщества помимо Борзенко проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. 25 июня стало известно, что суд узаконил закрытие аксайских рынков. 2 июля силовики провели обыски дома и на работе у директора Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой в связи с закрытием рынков в Аксайском районе.