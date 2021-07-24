Армянский солдат. Фото пресс-службы Минобороны Армении http://www.mil.am

24 июля 2021, 04:51

На армяно-азербайджанской границе продолжились перестрелки

После гибели азербайджанского военнослужащего и ранения трех армянских солдат перестрелки продолжились. В Кельбаджарском районе продолжаются перестрелки, сообщило вечером 23 июля Минобороны Азербайджана. В этом направлении ведется беспорядочная стрельба, на других участках границы ситуация относительно стабильна, сообщило оборонное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Сегодня примерно в 16.00 (15.00 мск) армянская сторона начала обстрел позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана, и заявило, что из-за снайперского выстрела погиб прапорщик азербайджанской армии. Военное ведомство Армении заявило сегодня о том, что азербайджанская сторона около 17.00 (16.00 мск) открыла огонь по армянским позициям в Гегаркуникской области. Минобороны Армении сообщило о ранении трех военнослужащих и заявило о непричастности к гибели азербайджанского военного.

Вооруженные силы Азербайджана интенсивно обстреляли позиции армянской армии в направлении села Кут Гегаркуникской области на востоке Армении, сообщил со ссылкой на руководителя села Акопа Аветяна "Интерфакс".

Азербайджанские военные продолжают стрельбу в направлении некоторых боевых позиций, расположенных близ общин Сотк и Кут. "Автоматная и пулеметная очереди не стихают", - процитировало в 18.57 мск Акопа Аветяна издание "Спутник. Армения". 

Омбудсмен Армении Арман Татоян также заявил об интенсивной стрельбе на границе с Азербайджаном.  Вооруженные силы Азербайджана ведут стрельбу в районе по соседству с селами Кут, Сотк и Азат Гегаркуникской области Армении, сообщило со ссылкой на пресс-службу офиса омбудсмена издание "Новости Армении".

"Она продолжается с некоторыми перерывами из оружия разного калибра, и нацелена на позиции вооруженных сил Армении. При этом, позиции вооруженных сил Азербайджана, например, расположены недалеко от села Кут - примерно в трех километрах, и занимают часть суверенной территории республики Армения", - заявил Арман Татоян.

Азербайджанская сторона также подтвердила продолжение обстрелов. В Кельбаджарском районе на армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки, сообщило в 22.12 мск 23 июля со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана агентство Report.

Подразделения азербайджанской армии ответным огнем подавили противника, информировало агентство.

Напомним, что осенью 2020 года армянские и азербайджанские войска вели полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по результатам которых под контроль Баку перешли две трети территории, подконтрольной непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Подробнее об этом обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана  на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Офицер арестован в Армении по делу о смерти солдата", "Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе с Нахичеванью", "Минобороны Азербайджана отчиталось о размещении воинских частей вокруг Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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