Уволенная сотрудница МВД Ингушетии заявила о попытке лишить ее права на компенсацию

23 июля 2021, 13:56

Суд признал незаконным уголовное преследование бывшей начальницы отдела паспортно-визовой службы МВД Ингушетии Тамары Долгиевой, однако Минфин добился отмены решения о выплате ей компенсации морального и материального вреда. Долгиева попросила Генпрокуратуру поддержать ее при пересмотре иска.

По словам Тамары Долгиевой, 25 октября 2010 года против нее было возбуждено уголовное дело о получении взятки за ускоренную процедуру получения загранпаспорта. Решением Магасского районного суда Долгиева была временно отстранена от должности руководителя паспортно-визовой службы МВД Ингушетии, с нее взяли подписку о невыезде. Приговор был вынесен почти через семь лет, 4 октября 2017 года. Магасский районный суд признал Долгиеву невиновной. Апелляционным определением Верховного суда Ингушетии от 30 января 2018 года приговор оставлен без изменения, за Тамарой Долгиевой признано право на реабилитацию.

Долгиева обжаловала решение суда по иску о компенсации

Долгиева указала корреспонденту "Кавказского узла", что в результате уголовного преследования лишилась работы, лишилась дохода и средств к существованию, подорвала здоровье. Она настаивает не компенсации не только материального, но и морального вреда, поскольку испытала унижение, пострадала ее деловая репутация.

Общая сумма компенсации, которой добивалась Долгиева от российского Минфина, составляла 22 миллиона рублей. Сунженский райсуд Ингушетии 11 августа 2020 года частично удовлетворил ее требования, назначив компенсацию в размере трех миллионов рублей. Долгиева не согласилась с этим решением, как и министерство финансов в лице представителя Управления федерального казначейства по Ингушетии. В итоге апелляционная инстанция - судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Ингушетии - снизила размер компенсации до двух миллионов рублей. Управление федерального казначейства обжаловало и это решение. 7 апреля 2021 года Пятый кассационный суд отменил предыдущие решения судов и, вопреки позиции Долгиевой, направил дело на новое рассмотрение в Сунженский райсуд.

Кассационная инстанция сочла, что при определении суммы морального вреда судами не учтены характер и степень понесенных истцом физических или нравственных страданий, а также продолжительность судопроизводства, длительность и условия содержания под стражей, период отстранения лица от должности, обстоятельства последующего трудоустройства, если оно имело место, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Долгиевой, адвокат Башир Даурбеков.

"Казначейство и прокурор требовали вернуть дело на новое рассмотрение. Они хотят избежать выплаты, ссылаясь на то, что Долгиева не испытала никаких истязаний, согласно норме о реабилитации. Казначейство и вовсе считают реабилитацию незаслуженной, что является абсолютной глупостью. В своей надзорной жалобе в Верховный суд мы указывали, что мера пресечения была, в 2013 году она была отменена, затем само незаконное преследование на протяжении семи лет, потеря матери, которая вместе с ней переживала это, потеря здоровья, отсутствие заработной платы - ей выплатили лишь пособия за два месяца, а далее их и вовсе прекратили платить. Человека оставили без должности, без зарплаты. теперь. На основе абсурдных утверждений об отсутствии меры пресечения, что мы опровергали в судебном заседании, было вынесено решение о возврате дела на новое рассмотрение", - заявил Даурбеков.

22 июля от имени Долгиевой в Верховный суд России была подана жалоба на определение кассационной инстанции, сообщил адвокат. Дата заседания, по его словам, еще не назначена.

"Наша позиция заключается в том, что должны быть восстановлены права Долгиевой, должен быть возмещен ущерб, который они всячески пытаются замять. С позиции казначейства, она и вовсе не заслуживает никакой компенсации, поскольку не было ничего, порочащего ее честь, хотя все доказывает обратное. Долгиева имеет полное право на восстановление справедливости. В исковом заявлении она указывает сумму 22 миллиона рублей. Если лишь посчитать одну сумму заработной платы - на тот момент она получала около 50-60 тысяч рублей [в месяц], - плюс инфляция, затем вышел Закон «О полиции», было существенно увеличено довольствие служащих - а она занимала серьезную должность, являясь начальником ОВИР. Всего этого на протяжении 11 лет ее лишили, плюс расходы на адвокатов. Человеку испортили жизнь, она потратила столько лет на восстановление своих прав и, конечно же, она имеет это право на восстановление минимального ущерба. Здоровье и мать ей никто не вернет, у нее уже нет ни сил, ни здоровья работать, эта ситуация просто выжала ее", - резюмировал адвокат.

Долгиева обратилась и в Генпрокуратуру

17 мая Долгиева направила генпрокурору России Игорю Краснову обращение с просьбой помочь ей добиться компенсации. "Я офицер, которая достойно несла службу с 1997 года по 2010 год <...>, дослужилась до подполковника внутренней службы. В 2001 году была награждена нагрудным знаком участника боевых действий. Это то время, когда служба в республике Ингушетия была очень опасна, и сотрудники правоохранительных органов были на грани между жизнью и смертью <...>. Я была также награждена президентом республики Ингушетия за добросовестную службу в правоохранительных органах республики Ингушетия", - говорится в обращении Долгиевой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

На момент возбуждения уголовного дела Долгиева занимала должность начальника отдела по оформлению заграничных паспортов ОФМС России по Ингушетии. "И меня отстраняют от занимаемой должности. Это тот самый тяжелый период, когда с новорожденным ребенком и опороченной честью я остаюсь на улице без права занимать должности. В рассвете перспективы и повышения должности, достойный офицер-женщина, становлюсь преступником, и об этом вещали разные СМИ", - написала Долгиева генеральному прокурору.

Она отметила, что перед увольнением написала рапорт на отпуск, а когда была в очередном отпуске, экстренно попала в больницу в Кисловодске, где ей сделали кесарево сечение. Несмотря на 45-летний возраст, это были первые роды Долгиевой.

"Это большой риск, роды были сложные. В тот момент руководство попросило меня помочь в работе, так как был большой наплыв. Отпуск [по беременности и родам] не оформили, и я ушла в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Когда наступило время после основного отпуска по беременности и родам, мне дали дополнительно 16 дней. В общем предусмотрено 140 и 16 дней, они обязаны были прервать очередной отпуск и оплатить отпуск по беременности и родам, а потом продлить его, но ничего этого сделано не было. Далее не оформили отпуск по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет, хотя был зарегистрирован рапорт", - говорится в заявлении.

Долгиева также отмечает, что после кесарева сечения и очень сложных родов, с новорожденным ребенком-инвалидом она вынуждена была бороться за свои права, отстаивая очереди в судах и управлении Следкома.

"Я не могла кормить своего ребенка грудным молоком, так как на нервной почве у меня прекратилась лактация. Также столкнулась и с тем, что была незаконно отстранена от занимаемой должности, при том, что согласно части 4 статьи 261 Трудового кодекса РФ, расторжение трудового договора с женщинами имеющими детей в возрасте до трех лет по инициативе работодателя не допускается, за исключением увольнения по основаниям, которые не имеют отношения к моему увольнению. Было грубо нарушено законодательством о труде в части права женщин - сотрудниц органов внутренних дел, имеющих детей до трех лет при проведении аттестации и в последующем увольнением из органов внутренних дел", - указала Долгиева.

Она настаивает на незаконности увольнения из МВД. Увольнение было оформлено как решение в отношении сотрудника, не прошедшего аттестацию при достижении предельного срока службы. Однако Долгиева утверждает, ссылаясь на внутреннюю инструкцию, что не подлежала аттестации, поскольку с момента ее выхода на службу из отпуска по уходу за ребенком прошло менее года.

"Оказалось, что 18 марта 2011 года была проведена аттестационная комиссия, где заслушано представление и принято решение об увольнении по достижению возраста. Но увольнение мое незаконно. В июне 2011 выбросили на улицу с грудным ребенком после долгих лет безупречной службы, оставив без средств к существованию. И лишь только 9 августа 2011 года ко мне домой приехали сотрудники из ОФМС для ознакомления с приказами об увольнении из органов внутренних дел", - сообщила Долгиева. Она добавляет, что расписалась о получении приказов об увольнении, сделав отметку о своем несогласии с ними.

Увольнение произошло до решения суда по уголовному делу, подчеркнула Долгиева. "Ни одного бесспорного доказательства об обоснованном, законном увольнении со службы ранее суду не было представлено, кроме как голословных утверждений о том, что увольнение произведено "в соответствии с действующим законодательством". <...> Все это лишь часть того произвола, с которым я столкнулась", - написала Долгиева генпрокурору.

Она попросила обратиться в Сунженский районный суд с ходатайством о полноправном возмещении всех моральных и материальных убытков. 10 июня Генпрокуратура России направила обращение Долгиевой на рассмотрение прокурору Ингушетии, поскольку "содержащиеся в жалобе сведения не были предметом проверки прокуратуры субъекта [Российской Федерации]", как указано в ответе ведомства, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".