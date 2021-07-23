Миротворцы обеспечили доставку стройматериалов в карабахские села

23 июля 2021, 09:52

Российские военные сопроводили шесть колонн со стройматериалами и продуктами в отдаленные населенные пункты Мартунинского района, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", миротворцы систематически обеспечивают доставку гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха. Так, 13 июля стало известно, что российские военные передали около двух тонн медикаментов больнице в селе Ванк, а 14 июля сопроводили колонну грузовиков, доставившую в Мартунинской район стройматериалы для восстановления инфраструктуры.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Миротворцы сопроводили колонны грузовиков по горным дорогам в отдаленные населенные пункты Мартунинского района Нагорного Карабаха. "Подразделения военной полиции провели досмотр водителей и машин и сопроводили шесть колонн со строительными материалами и продовольственными грузами по сложным извилистым с серпантинами маршрутам через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также в направлении Шуша (армянское название Шуши – Прим. "Кавказского узла") – Красный Базар (азербайджанское название – Гырмызы Базар, расположен в Мартунинском районе, – Прим. "Кавказского узла") и обратно", - сообщается сегодня на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, в отдаленных селах Мартунинского района после разминирования территории ведутся работы по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизни населения.

"За сутки от неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых предметов очищено 3 га территории и проверено 3 здания в Мартунинском районе. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2201,5 га территории, 657,3 км дорог, 1 900 зданий, обнаружено и обезврежено 25 677 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении Минобороны.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".