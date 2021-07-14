Миротворцы обеспечили доставку стройматериалов в Мартунинский район

14 июля 2021, 09:00

Российские военные сопроводили колонну грузовиков, доставившую в Мартунинской район стройматериалы для восстановления инфраструктуры, отчиталось Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы систематически обеспечивают доставку гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха. Так, 13 июля стало известно, что российские военные передали около двух тонн медикаментов больнице в селе Ванк Мартакертского района.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Миротворцы сопроводили колонны большегрузов со строительными материалами и для восстановления инфраструктуры населенных пунктов Мартунинского района, следует из сообщения Минобороны России.

"Подразделением военной полиции было осуществлено сопровождение одной колонны строительных материалов и продовольственных грузов по маршруту Шуша (армянское название Шуши – Прим. "Кавказского узла") – Красный Базар (азербайджанское название – Гырмызы Базар, расположен в Мартунинском районе, – Прим. "Кавказского узла") и одной колонны обратно", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".