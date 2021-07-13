Миротворцы передали лекарства и продукты сельчанам в Нагорном Карабахе

13 июля 2021, 09:03

Российские военные передали около двух тонн медикаментов больнице в селе Ванк Мардакертского района, а местным жителям – продукты, теплые вещи и предметы первой необходимости, отчиталось Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы систематически обеспечивают доставку гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха. Так 14 июля стало известно, что российские военные передали врачам в Степанакерте оборудование, медицинскую и одноразовую одежду, а также средства индивидуальной защиты.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские военные передали около двух тонн медикаментов больнице в селе Ванк Мартакертского района Нагорного Карабаха. А также раздали продовольственные наборы, предметы первой необходимости, тёплые вещи и детские игрушки многодетным семьям, вынужденным переселенцам и нуждающимся местным жителям, сообщило сегодня Минобороны России.

Всего в ходе гуманитарной акции было передано более четырех тонн груза, уточнило ведомство. "В данный момент в селе Ванк проживает 68 семей вынужденных переселенцев, 21 из этих семей является многодетными семьями, для которых мы и привезли гуманитарную помощь", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Военные врачи также провели медосмотр местных жителей. "У нас в селе около проживает 1400 человек и еще 160 человек беженцев. В нашей больнице нет врачей, одни медсестры. Врачей очень не хватает. Спасибо миротворцам за помощь", – приведены в информации слова заместителя главы сельсовета села Ванк Сергея Баграмян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".