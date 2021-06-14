Минобороны России отчиталось о доставке оборудования врачам в Степанакерте

14 июня 2021, 09:17

Российские военные доставили врачам в Степанакерте оборудование, медицинскую и одноразовую одежду, а также средства индивидуальной защиты, рапортовало Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы за время выполнения миссии в Нагорном Карабахе сопроводили 11 колонн с гуманитарной помощью, собранной российскими благотворительными фондами для жителей непризнанной республики. Также миротворцы оказывают содействие беженцам, возвращающимся в Нагорный Карабах и паломникам. А 13 июня российские миротворцы сопроводили в Нагорном Карабахе азербайджанских военных.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Благотворительные организации России собрали и передали гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха. Так, в одну из детских больниц города Степанакерт российскими миротворцами доставлены медицинское оборудование, одноразовая медицинская одежды и дезинфицирующие средства, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. "В городе Степанакерте в детской больнице была проведена гуманитарно-медицинская акция по передаче специализированного медицинского оборудования в виде травматологической кровати и кровати ожоговой, которые были очень необходимы это больнице. Помимо этого, были выданы одноразовые медицинские халаты, медицинские маски для персонала больницы и дезинфицирующие средства", – приведены в сообщении министерства слова офицера Центра гуманитарного реагирования Руслана Иванова.

В общей сложности миротворцами жителям Нагорного Карабаха передано более 160 тонн гуманитарных грузов, в числе которых было доставлено специализированное медицинское оборудование и наборы первичной диагностики для учреждений здравоохранения, уточнило министерство.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".