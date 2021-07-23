Методы прививочной кампании в Дагестане дали повод для критики в адрес властей

23 июля 2021, 03:50

Принудительная вакцинация в Дагестане сотрудников ряда отраслей была введена властями после критики главы Минздрава Михаила Мурашко в связи низкой динамиком прививочной кампании в республике. Дагестанские власти согласились на риск потери кредита доверия жителей, чтобы избежать дальнейших упреков со стороны федерального центра, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", по мнению аналитиков, принудительная вакцинация спровоцирует недовольство жителей Дагестана в преддверии выборов, а также понизит кредит их доверия к главе региона Сергею Меликову, поэтому власти республики рассматривают эту меру как исключительную. 9 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко указал на низкие темпы вакцинации в Дагестане, заявив о необходимости повысить их динамику.

Введённая в Дагестане обязательная вакцинация для работников некоторых сфер плохо отразится на кампании по вакцинации в целом, считает руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Эта инициатива дискредитирует саму процедуру вакцинации", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Также она снизит уровень доверия жителей к кампании по вакцинации. Эта кампания будет принудительной, а в отдельных случаях работодатель будет заставлять людей проходить вакцинацию под страхом увольнения, считает он. "Они будут принуждать людей к вакцинации и говорить им увольняйтесь [в случае несогласия пройти процедуру вакцинации], если вас не устраивает. Это сейчас и делают некоторые работодатели и это не законно ", – пояснил Увайсов. По мнению правозащитника, введением принудительной вакцинации отдельных категорий работников региональные власти пытаются добиться положительных оценок со стороны федеральных властей.

Обязательная вакцинация некоторых работников идет в ущерб властям Дагестана, но они вынуждены ускорить вакцинацию, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией в республике, считает политолог Эдуард Уразаев. "Дело в том, что число госпитализируемых ежедневно превышает 400 человек, тогда как положительные результаты тестов ежедневно колеблются в пределах 190 человек, что в пересчёте на 100 тысяч населения не так много. Но все понимают по опыту весны прошлого года, что госпитализируют в большинстве с пневмонией, вызванной коронавирусом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Дагестане на фоне эпидемии коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", с таким диагнозом в регионе к 22 мая умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медицинского центра Ирина Трагира, чьи слова приведены на официальном сайте Дербента. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату оставляло 65.

По мнению политолога, критика главы Минздрава России Михаила Мурашко несёт в себе политический аспект, поэтому главы регионов "оказываются между молотом и наковальней". "Они хотели бы добиться быстрой вакцинации в добровольном порядке, но не получается. А если не вводить ограничения на профессии и добиться более массовой вакцинации, то можно получить вспышку заболеваемости, что также будет расценено плохо как народом, так и начальством", – пояснил политолог.

Со слов Уразаева, обязательная вакцинация является признанием того, что ситуация с коронавирусом и внебольничной пневмонией в республике ухудшается. "Это очевидно даже по неполной статистике заболеваемости и числу госпитализаций", – подчеркнул аналитик. Власти Чечни также добиваются снижения заболеваемости и хотят выглядеть лучше перед Москвой путем сочетания более массированной пропаганды с индивидуальными беседами, отметил он.

Также Уразаев считает, что различия в формах добровольно-принудительной вакцинации не связаны с форматами избрания глав Дагестана и Чечни. "В Дагестане в сентябре, помимо выборов в Госдуму РФ, состоятся выборы в Народное собрание Дагестана, на которых также важно обеспечить победу кандидатам в депутаты от партии "Единая Россия", – указал он.

Политолог напомнил, что Сергей Меликов возглавляет списки кандидатов от "Единой России" на выборах и в Госдуму, и в парламент Дагестана. Меликов также будет кандидатом от "Единой России" на должность главы республики, уточнил он.

Введение обязательной вакцинации в Дагестане вызвано слабыми темпами вакцинации и критикой в адрес властей региона со стороны Михаила Мурашко, считает автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад. "Слабые темпы вакцинации и прозвучавшая со стороны федерального министра критика в адрес региональных властей определили введение обязательной вакцинации для определенных категорий населения в Дагестане", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Но для определенных категорий бюджетников процедура давно носила негласный обязательный характер, добавил Асад.

Власти Дагестана предпринимали попытки информирования населения о безопасности вакцины и процедуры вакцинации, однако эти попытки не возымели нужного эффекта, подчеркнул Асад. "Обязательная вакцинация – это признак того, что республиканские власти не могут убедить людей пройти вакцинацию. Соответственно, на фоне малого количества вакцинированных увеличивается количество заболевших по республике и статистика ухудшается", – пояснил аналитик.

Методы реализации программы вакцинации применяемые региональными властями Чечни и Дагестана различаются, но в конечном итоге власти обеих республик стремятся показать федеральным властям хороший результат вакцинации, считает блогер.

Практика принудительной вакцинации хоть и официально не объявлена в Чечне, но реализуется там, благодаря сильной вертикали региональных властей, отметил блогер. Дагестанские власти не могут применить в регионе подобные механизмы реализации кампании по вакцинации населения, так как вертикаль региональной власти не настолько сильна, как в Чечне, при этом Дагестан является республикой с высоким протестным потенциалом, указал Расул Асад.

Минздрав Дагестана рапортовал об отсутствии нехватки мест в больницах

В Дагестане на 22 июля в 63 медицинских организациях развернута 5751 койка. В стационарах республики проходят лечение 5017 пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. На 22 июля 734 койки свободны, что составляет 12,8 процента от общего коечного фонда, сообщила руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова. "Дефицита коек нет, потому что заранее оперативно разворачиваются новые ковид-стационары, перепрофилируются больницы", – сказала Агмадова корреспонденту "Кавказского узла".

В Дагестане за сутки госпитализированы 545 пациентов (+234 человека за предыдущие сутки) с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. На 22 июля всего вакцинировано 212 870 человек. Из них 137 199 получили обе дозы, а 75 751 получили только первый компонент. С начала прививочной кампании в Дагестан поставлено 243 934 дозы вакцины, на 22 июля в республике функционируют 86 стационарных и 56 мобильных пунктов вакцинации, уточнила Агдамова.

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