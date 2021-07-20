Фото с золотым унитазом в доме главы УГИБДД по Ставрополью. Скриншот https://t.me/Hinshtein/970

20 июля 2021, 14:54

Хинштейн опубликовал фото с золотым унитазом в доме главы УГИБДД по Ставрополью

В двухэтажном особняке задержанного начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова имеется покрытый золотом унитаз, также золотом отделаны все комнаты, следует из публикации депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июля источники сообщил о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова вместе с подчиненными по ряду статей, в том числе о коррупции и злоупотреблении полномочиями.

Более 20 фотографий сегодня в своем Telegram-канале опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн, на которых изображен интерьер роскошного особняка. Помещения стен в нем отделаны в винтажном стиле, узоры покрыты золотом. На фото в том числе показан покрытый золотом унитаз. "Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе", – подписал серию снимков Хинштейн.

На фотографиях в том числе показаны зал, гостиная, бильярдная, спортзал, ванная комната и спальня. Интерьер всех комнат отделан золотом. Также снимки демонстрируют ворота особняка, фасад здания и стоящую около него машину премиального класса.  "В отношении сотрудников УГИБДД Ставропольского края, в т.ч. его начальника Алексея Сафонова, ГСУ СКР по СКФО возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества)", – заявил депутат.

Статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В деле о задержании Сафонова речь идет о тех, кто является лицом правопорядка, написал 20 июля в своем блоге на "Кавказском узле" блогер BERG...man Tbilisi. "Конечно, возникает вопрос, а чем занималось ФСБ  и руководство края? Неужели  все эти годы шли по цепочке, чтобы помочь следствию разобраться с "мафией"? Может, кто-то допускает, что идёт атака на кристально чистых людей и всё это обман и устранение тех, кто не устраивает власть и кто против – системы?" – задался он вопросом.

Блогер указал на недоработку контролирующих органов. "И как можно было такое проглядеть в таком "жирном" крае, за которым нужен глаз да глаз? И по вашему, если проверить подобных людей во всех областях и республиках, что подобная проверка покажет следствию?" – спросил автор блога.

Напомним, что, по данным источников, вместе с Сафоновым были задержаны более 35 сотрудников. Им, в частности, инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения.

К 14.50 мск на сайтах управлений МВД и Следкома по Ставропольскому краю, а также на сайте краевой прокуратуры, нет информации о задержании Сафонова и его коллег. Сайт краевого УГИБДД недоступен из-за технических работ.

Примечание:

"Полицейский арестован в Невинномысске за торговлю наркотиками", "Полицейский на Ставрополье получил условный срок за взятку", "Полицейские задержаны по делу о взятке на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

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