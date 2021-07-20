Продлен арест главного инженера таганрогского водоканала

20 июля 2021, 12:12

Суд продлил на три месяца срок ареста главного инженера "Водоканала" Таганрога Юрия Полякова, обвиняемого по делу о смерти рабочих на очистных сооружениях.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая суд постановил арестовать до 20 июля главного инженера "Водоканала" Таганрога Юрия Полякова по делу о гибели рабочих на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. В тот же день его уволили за то, что он не принял мер по соблюдению техники безопасности при проведении аварийных работ. Поляков свою вину не признал, но 28 мая ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей Юрия Полякова, сообщила сегодня его адвокат Инна Трифонова. "Мера пресечения Полякову в виде содержания под стражей продлена на два месяца", - приводит ее слова ТАСС.

На сайте районного суда, по состоянию на 12.05 мск, информация о решении судьи не опубликована.

(Дополнение "Кавказского узла" от 13.05 мск 20.07.2021 г.: арест Юрия Полякова продлен на три месяца, до 20 октября, уточнил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Ленинского райсуда Ростова-на-Дону.)

Напомним, 21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Позднее еще двое пострадавших умерли в больнице. Предварительной причиной трагедии был назван прорыв метана. По версии следствия, Юрий Поляков был ответственным за соблюдение правил охраны труда, но не проверил, как был составлен план проведения работ, и не согласовал его.