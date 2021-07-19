Политологи назвали болевые точки Новака на Северном Кавказе

19 июля 2021, 20:13

Александру Новаку в должности куратора СКФО на фоне минимального опыта работы с Кавказом придется уживаться с вице-премьером Юрием Трутневым, который руководит госпрограммой развития округа, и с его протеже в региональных органах управления, а также преодолеть предубеждения из-за общего опыта работы с не достигшим успеха на Северном Кавказе Александром Хлопониным, указали политологи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил имена кураторов всех федеральных округов. Кураторы назначены из числа вице-премьеров. Предполагается, что в качестве кураторов вице-премьеры будут заниматься инвестиционной привлекательностью регионов, повышением результативности бюджетных расходов, комплексным социально-экономическим развитием вверенных территорий. К их компетенции относится предоставление регионам финансовой помощи. Куратором Северо-Кавказского федерального округа в российском правительстве назначен вице-премьер Александр Новак.

Михаил Мишустин 15 июня озвучил вывод, что программа социально-экономического развития регионов Северного Кавказа "не принесла ощутимых результатов" и что существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали. В апреле Счетная палата России распространила отчет, согласно которому институты развития Северо-Кавказского федерального округа с 2014 года получили из бюджета 73 млрд рублей в качестве поддержки, но не достигли поставленных целей, их деятельность оказалась убыточной. Аудиторы сочли, что институты развития СКФО нуждаются в реорганизации. Так, не был создан инновационный медицинский кластер при том, что на разработку проекта из федерального бюджета направили около двух млрд рублей. Кроме того, инвесторы не проявили интереса к особым экономическим зонам, которыми управляет АО "Курорты Северного Кавказа".

До назначения куратором Новак решал с главами регионов СКФО вопросы энергетики

Александр Новак работает в должности вице-премьера России с 10 ноября 2020 года. До назначения на этот пост он работал в ОАО "Норильская горная компания", был заместителем губернатора Красноярского края (с 2002 по 2008 год), заместителем министра финансов России, а также министром энергетики страны. В 2021 году чиновнику исполняется 50 лет, сообщается в информации о нем на сайте правительства России.

За последний год Новак неоднократно бывал на Северном Кавказе и занимался региональными вопросами топливно-энергетического комплекса.

Так, 1 июля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов обсуждал с Александром Новаком вопрос газификации микрорайона Северный в Усть-Джегуте после обращения местной жительницы Розы Каппушевой с жалобой к президенту России. За день до этого Темрезов пообещал, что микрорайон будет газифицирован в 2022 году. Однако после обсуждения этого вопроса с Новаком и генеральным директором ОАО "Газпром газораспределение" Сергеем Густовым Темрезов пообещал, что первые 300 домов будут подключены к газоснабжению уже в этом году.

7 апреля врио главы Дагестана Сергей Меликов в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с Новаком, на которой обсуждалась тема развития потенциала топливно-энергетического комплекса в регионе. Стороны обсудили основные вопросы развития этой отрасли. По итогам переговоров Александр Новак и Сергей Меликов достигли договоренности о продолжении регулярных контактов по актуальным задачам в части ТЭК, сообщает РИА "Дагестан".

6 ноября 2020 года Александр Новак принял участие в торжественной церемонии введения в эксплуатацию первой на Северном Кавказе цифровой подстанции 110/10 кВ "Город" в Грозном. Эта подстанция, как сообщал ТАСС, повысит надежность электроснабжения потребителей Грозного, в том числе 80 социально значимых объектов, включая аэропорт, 22 школы, 18 детских садов, 39 медучреждений.

Новак стал куратором Северного Кавказа, так как "один из ключевых вопросов для этой территории — стабилизация топливно-энергетического комплекса (ТЭК)", пишет сегодня РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Новаку придется уживаться с Трутневым и учесть неудачный опыт Хлопонина

Назначив куратором СКФО вице-премьера Александра Новака, правительство России заложило очередную мину под устойчивое развитие Северо-Кавказского округа, о котором заявлял сам же премьер Михаил Мишустин, считает ставропольский политолог, главный редактор издания "Акценты" Антон Чаблин. По его мнению, назначение Новака "выглядит крайне неудачным сразу по многим параметрам".

"Во-первых, он выходец из правительства Красноярского края. "Красноярский" клан во главе с тогдашним вице-премьером Александром Хлопониным уже стоял у руля СКФО с 2010 по 2018 год. Практически все начинания того периода правительством уже свернуты: ликвидированы "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК), медиахолдинг "Кавказ сегодня", Центр современной кавказской политики и даже фестиваль "Кавказские игры", — перечислил Антон Чаблин.

Александр Хлопонин был губернатором Красноярского края с сентября 2002 года по 19 января 2010 года, занимал должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе с 2010 по 2014 год. При участии Александра Хлопонина 13 декабря 2012 года была утверждена Госпрограмма по развитию Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года, а также созданы ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорты Северного Кавказа", говорится в биографии политика, опубликованной "Кавказским узлом".

Новак далек от экономической специфики Северного Кавказа, кроме того, ему гарантирован аппаратный конфликт с другим вице-премьером — Юрием Трутневым, которого недавно Мишустин оставил куратором госпрограммы развития СКФО, считает Чаблин. "Каким образом будут уживаться в кавказской "берлоге" два вице-премьера? Особенно учитывая, что Трутнев уже успел расставить в органах управления регионом своих протеже, среди которых, например, помощник вице-премьера — член совета директоров госкомпании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Андрей Бородин", — написал Антон Чаблин в сегодняшней статье на сайте "Акцентов".

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил развитие Северного Кавказа своему заместителю, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. С 2013 года он занимает пост вице-премьера правительства России, совмещая его с должностью полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, сообщил "Коммерсант". Назначение Юрия Трутнева куратором по Северному Кавказу обусловлено его качествами лоббиста, однако оно не приведет к кардинальным изменениям в управлении в этих регионах, прокомментировали новость о назначении Трутнева опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Согласно сегодняшнему решению Мишустина, Трутнев останется куратором только Дальнего Востока.

Региональные кураторы стали "большим управленческим экспериментом"

Кураторы, назначенные в регионы, будут отвечать не за все вопросы, а за те целевые направления, которые относятся к сфере их компетенции, заявил в эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

"Будет некая профилировка регионов России, и она станет более глубокой. Видимо, через вице-премьеров — кураторов для реализации этих профильных направлений пойдут очень серьезные деньги, возможно, в рамках национальных проектов", — сказал Павел Фельдман. Он назвал сегодняшнее решение Мишустина "большим управленческим экспериментом", итог которого можно уже будет подвести сразу после выборов в Госдуму.

Новые территориальные полномочия вице-премьеров обусловлены необходимостью проведения в регионах единой экономической политики, а также контролем за реализацией национальных проектов и, самое главное, за расходованием выделяемых на эти проекты средств, и в этом контексте сложнее всего будет Александру Новаку, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он указал, что у полпредств есть возможность подбирать региональные кадры, но они не отвечают за экономические вопросы: "Кураторство по округам — это дополнительная нагрузка для вице-премьеров. В конечном счете они будут отвечать именно за отрасли. В этой ситуации хуже всего будет Александру Новаку, потому что эффективно развивать Северный Кавказ ему будет сложно", — пояснил эксперт, слова которого приводит сетевое издание "Нефть и капитал".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя новые обязанности вице-премьеров, указал на разные управленческие функции полпредств и правительства: "Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития", — отметил он. По словам Пескова, полномочные представители в свою очередь осуществляют общую координацию работы иных органов. "Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга", — заявил Песков. Он добавил, что "об этих планах глава правительства информировал президента заблаговременно", передает "Интерфакс".