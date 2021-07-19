19 июля 2021, 16:05

Мишустин назначил кураторов ЮФО и СКФО

Куратором Северо-Кавказского федерального округа в российском правительстве стал вице-премьер Александр Новак, аналогичную должность по Южному федеральному округу занял вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня Михаил Мишустин сделал вывод, что программа социально-экономического развития регионов Северного Кавказа "не принесла ощутимых результатов", и в целом "положение дел на Кавказе непростое". По мнению премьера, существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали. До этого, в апреле, Счетная палата России распространила отчет, согласно которому Институты развития Северо-Кавказского федерального округа с 2014 года получили из бюджета 73 млрд рублей в качестве поддержки, но не достигли поставленных целей - их деятельность оказалась убыточной. Аудиторы сочли, что институты развития СКФО нуждаются в реорганизации. Так, не был создан инновационный медицинский кластер, при том, что на разработку проекта из федерального бюджета направили около двух млрд рублей. Кроме того, инвесторы не проявили интереса к особым экономическим зонам, которыми управляет АО "Курорты Северного Кавказа".

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил имена кураторов всех федеральных округов. Кураторы назначены из числа вице-премьеров. Предполагается, что в качестве кураторов вице-премьеры будут заниматься инвестиционной привлекательностью регионов, повышением результативности бюджетных расходов, комплексным социально-экономическим развитием вверенных территорий. К их компетенции относится предоставление регионам финансовой помощи, передал РБК.

Марат Хуснуллин, ставший куратором Южного федерального округа, также возглавил правительственную комиссию по региональному развитию, которая будет координировать действия кураторов, передал ТАСС.

Примечание:

"Минэнерго выступило против отказа "Газпрома" от распределения газа в Дагестане", "Кадыров оказался самым богатым из глав субъектов России", "Минсельхоз обжаловал решение суда о предоставлении субсидии предприятию в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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