Миротворцы сопроводили колонны азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

19 июля 2021, 06:00

Шесть колонн азербайджанских военных сопроводили миротворцы по территории Нагорного Карабаха: четыре – по Лачинскому коридору и две – в направлении Физулинского района, рапортовало Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы систематически обеспечивают безопасность проезда колонн военных Азербайджана по территории Нагорного Карабаха. Так, 19 июня российские военные сопроводили четыре азербайджанских колонны по Лачинскому коридору и две – по дороге из Шуши в Каджар.

Российские военные обеспечили безопасность проезда шести колонн азербайджанских военных по территории Нагорного Карабаха. Четыре из них проследовали через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одна – по маршруту Шуша (армянское название Шуши, – прим. "Кавказского узла") – Красный базар (азербайджанское название Гырмызы Базар – прим. "Кавказского узла") – Каджар (находится в Физулинском районе, который расположен на территории Гадрутского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла") и одна в обратном направлении, сообщило Минобороны России вечером 18 июля на своем сайте.

Военные инженеры продолжают проводить работы по разминированию в зоне конфликта, за сутки от неразорвавшихся боеприпасов очищены три гектара территории в Мартунинском районе, сказано в сообщении. "Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2192,5 га территории, 657,3 километров дорог, 1 892 здания, обнаружено и обезврежено 25 677 взрывоопасных предметов", – уточнило министерство.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".