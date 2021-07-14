Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 июля 2021, 17:38

Жительницы Дагестана обвинены в передаче взяток

Направлено в суд дело о передаче взяток двумя жительницами Дагестана сотрудникам одного из дагестанских бюро медико-социальной экспертизы за выдачу фиктивных справок об инвалидности детям, сообщил сегодня Следком России.

Как писал "Кавказский узел", следствие выдвинуло версию об организации сотрудниками главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану преступного сообщества, члены которого получали взятки за выдачу справок об инвалидности. По этому делу были арестованы бывший глава бюро Магомед Махачев, несколько его подчиненных, в том числе руководитель одного из дагестанских территориальных бюро медэкспертизы Ашик Махачев, а также брат бывшего главы республики Раджаб Абдулатипов.  В июне суд назначил Магомеду Махачеву 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, признав его виновным в получении взяток за выдачу справок об инвалидности.

 В 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура Дагестана. В феврале 2019 года стало известно, что в республике по результатам проверки работы закрыты три филиала главного бюро медико-социальной экспертизы.

Жительницы  Дагестана Нюрия Джанбориева и Зулейха Алиева обвинены в посредничестве во взяточничестве. С июля 2016 года по январь 2018 года Джанбориева получила от ряда жителей Дагестана 3,55 миллиона рублей  для дальнейшей передачи должностным лицам бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану за незаконное установление инвалидности детям, сообщило сегодня следствие. По версии следствия, Джанбориева часть денежных средств передала выступавшей в качестве посредника Зулейхе Алиевой, которая передала их руководителю бюро медико-социальной экспертизы Заире Агаевой, которая неправомерно оформила инвалидность несовершеннолетним, сообщил сегодня Следком РФ.

Уголовные дела в отношении Джанбориевой и Алиевой с утвержденным  обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Махачкалы. В отношении Агаевой также возбуждены уголовные дела,  следствие по ним продолжается, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2020 года полиция Дагестана отчиталась о пресечении деятельности еще одной преступной группы, которая действовала в одном из подразделений главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану. По данным полиции, глава бюро, медицинский регистратор и три врача, которые входили в комиссию, за взятки выдавали и продлевали документы об инвалидности. Суммы взяток варьировались от 15 до 35 тысяч рублей.

Примечание:

"Дагестанский чиновник отправлен в колонию за фиктивные справки об инвалидности", "МВД назвало средний размер взятки на Северном Кавказе", "Сотрудница больницы в Махачкале осуждена за мошенничество на 238 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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