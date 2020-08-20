Справка об инвалидности. Фото: пресс-службы краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "НОВОСЕЛОВСКИЙ" https://кцсон-новоселово.рф/sobytiya/blog/224-chto-delat-esli-poteryal-spravku-mse-i-ipra

20 августа 2020, 15:30

Полиция Дагестана сообщила о новых подозреваемых по делу о фиктивной инвалидности

Глава и четыре сотрудника еще одного бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане брали взятки за признание инвалидом, заявило сегодня МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане расследуется дело о преступном сообществе, организованном сотрудниками республиканского Главного бюро медико-социальной экспертизы. По версии следствия, чиновники получали взятки за выдачу справок об инвалидности. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики Пенсионный фонд России лишился 24 миллионов рублей. Один из обвиняемых, бывший руководитель бюро медсоцэкспертизы №19 Ашик Махачев, признал, что в 2014-2015 годах получил взятки на 1,5 миллиона рублей. Его приговорили к четырем годам колонии.

Установлена еще одна преступная группа, которая действовала в одном из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, заявило республиканское МВД. По данным полиции, глава бюро, медицинский регистратор и три врача, которые входили в комиссию, за взятки выдавали и продлевали документы об инвалидности. Суммы взяток варьировались от 15 до 35 тысяч рублей, говорится в сегодняшней публикации на сайте МВД Дагестана.

На сотрудников бюро заведено дело по статье "Получение взятки", сообщило сегодня на своем сайте управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Имена подозреваемых, как и номер бюро медико-социальной экспертизы, о котором идет речь, в сообщении не уточняются. По части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России им грозит до 12 лет заключения.

На сайте дагестанского управления Следкома, по состоянию на 15.30 мск 20 августа, не появилось информации об этом уголовном деле, а сайт Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана не функционирует.

Новости о ходе антикоррупционной кампании в Дагестане и сопровождающих ее отставках и уголовном преследовании чиновников "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Чиновники Дагестана заподозрены в хищении 2 миллионов соцвыплат", "Глава Дагестана отчитался об экономии 900 миллионов на выплатах фиктивным инвалидам", "27 сотрудников бюро медсоцэкспертизы в Дагестане уволены после проверки".

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