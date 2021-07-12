Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 июля 2021, 20:44

Спасатель задержан после смерти двух туристов на Ставрополье

Лодка с пассажирами перевернулась в Солнечнодольске, ребенок и мужчина утонули. Спасатель, который организовал водные прогулки по водохранилищу, задержан.

Днем 11 июля спасатель противопожарной и аварийной службы Ставропольского края на моторной лодке организовал водную прогулку для восьми человек. "Неосторожные действия подозреваемого привели к опрокидыванию моторной лодки, которая затонула. В результате трагедии утонули шестилетний мальчик и 34-летний мужчина", - сообщило сегодня управление СКР по Ставропольскому краю.

Подозреваемый задержан в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о его аресте, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Происшествие случилось на Новотроицком водохранилище поселка Солнечнодольска. Маршрут моторной лодки проходил по району сбросного канала Ставропольской ГРЭС, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на администрацию поселка.

Часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) предусматривает до четырех лет лишения свободы. Комментариев от задержанного или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 5 июля 2019 года в Черном море близ поселка Джубга перевернулся катер "Атолл", на борту которого находились 55 человек. Две туристки погибли, еще четыре человека пострадали. В рамках уголовного дела были задержаны владелец судна, житель Ставрополья и капитан катера. 13 апреля суд приговорил владельца судна к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком в три года, а капитана катера - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Примечание:

"Два человека арестованы после гибели туристов в Карачаево-Черкесии", "Тела утонувших жителей Дагестана найдены вблизи Гельбахской ГЭС", "Инструктор на Кубани стал подозреваемым по делу о смерти туристки".

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