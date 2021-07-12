Абдулмумин Гаджиев. Фото с сайта Правозащитного центра "Мемориал", memohrc.org

12 июля 2021, 17:36

Коллеги журналиста Гаджиева провели два пикета в Махачкале

Заместитель главреда дагестанского издания "Черновик" на одиночном пикете в Махачкале потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева, а учредитель "Черновика" на своем пикете призвал прекратить бездоказательные аресты.

Как информировал "Кавказский узел", в Махачкале еженедельно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 5 июля таких пикетов было три. Их участники пояснили, что регулярные акции протеста призваны предать максимальной огласке ситуацию с арестом Гаджиева и о ходе суда над ним.

Журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев, по версии следователей, собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста.

Два отдельных одиночных пикета прошли сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова в Махачкале. Один из них провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, который потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования. Второй одиночный пикет провел учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов - он потребовал прекратить аресты без доказательств.

"Реакция со стороны прохожих и автомобилистов была менее активная [чем обычно]", - отметил Магомед Магомедов. По его словам, сотрудники правоохранительных органов потребовали у инициаторов пикетов устных объяснений о причинах проведения акций. "Они по традиции взяли у нас личные данные и какие-то устные объяснения", - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

В Ростовской области были усилены ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, что осложняет возможность свидания родственников с Гаджиевым, Тамбиевым и Ризвановым, указала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Анна Сердюкова. Она добавила, что еще не проверила, действуют ли до сих пор карантинные меры на территории СИЗО, где содержатся Гаджиев Ризванов и Тамбиев. Сердюкова рассказала, что следующее судебное заседание по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева состоится 29 июля.

Супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что планирует посетить это судебное заседание, а также подаст в суд заявление о предоставлении свидания со своим мужем. Она также хочет обратиться с аналогичной просьбой к руководству СИЗО.

Абдулмумину Гаджиеву доходят посылки от родных, отметила его жена Дана Сакиева. Она пояснила, что отправляет каждую посылку через "Почту России", так как не может приезжать в Ростов и непосредственно передавать посылку в СИЗО. Супруга Гаджиева не уточнила корреспонденту "Кавказского узла", будет ли присутствовать на следующем судебном заседании, которое состоится 29 июля.

Подробнее о деле Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Дагестанский активист Эдуард Атаев пожаловался на давление полиции", "Манапов получил предостережение от полиции Махачкалы", "Активистка Диана Дибирова задержана в Махачкале".

Автор: корреспондент "Кавказского узла"

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