Сочинский правозащитник Симонов приговорен к обязательным работам 

Мировой суд в Сочи счел главу Южного правозащитного центра Семена Симонова виновным в неисполнении решения суда и назначил сегодня 250 часов обязательных работ. Защита намерена обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", Семен Симонов обвинен в злостном неисполнении решения суда о штрафе в размере 300 тысяч рублей, который был наложен на возглавляемую им краснодарскую общественную организацию "Южный правозащитный центр" (ЮПЦ) в 2017 году. С правозащитника взята подписка о невыезде, сообщил его адвокат. 24 февраля в Сочи состоялось первое заседание по делу Симонова. Оригиналы ряда документов исполнительного производства, которое является главным вещдоком по уголовному делу сочинского правозащитника Семена Симонова, не найдены, и защита на заседании 21 мая потребовала признания их копий недопустимым доказательством, рассказал адвокат Александр Попков

Прекратить уголовное преследование Симонова ранее призвали комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович, а затем Правозащитный центр "Мемориал"*. Симонов преследуется по политическим мотивам, заявили в сентябре 2020 года правозащитники. Они предположили, что уголовное преследование Симонова может быть местью за оспаривание в ЕСПЧ закона "Об иноагентах".

Мировой судья 101 судебного участка Центрального района Сочи приговорил сегодня президента Южного правозащитного центра Семена Симонова к 250 часам обязательных работ, сообщил адвокат Александр Попков. По его словам, Симонова признали виновным в злостном уклонении от исполнения решения суда за невыплату штрафа, наложенного на Южный правозащитный центр как на иностранного агента. Прокуратура запросила для Симонова 480 часов обязательных работ, напомнил Попков. Защита Симонова с приговором не согласна и намерена обжаловать в апелляционную инстанцию в установленный законом 10-дневный срок, сообщил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Приговор вступит в законную силу после апелляции, до этого остается в силе подписка о невыезде, сообщил Семен Симонов корреспонденту "Кавказского узла". Уголовное преследование носит политический характер, подчеркнул правозащитник. "Много лет моей гражданской и правозащитной активности отмечены приговором суда на 250 часов обязательных работ. Это не премия или какие-то знаки почёта. Это гораздо большее признание - в государстве, где высказывание своего мнения приравнивается к экстремизму, а мирный протест - к терроризму, быть приговоренным судом в абсурдном деле с политическим мотивом. Я этим горжусь и обещаю, что не стану на путь исправления, потому что для меня это смерть, а продолжать - значит жить и быть собой со своими убеждениями", - заявил Симонов.

Часть 2 статьи 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) предусматривает до двух лет лишения свободы.

Глава Краснодарской региональной благотворительной общественной организации "Южный правозащитный центр" Семен Симонов в 2013 году был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа". "Южный правозащитный центр", который возглавлял Симонов, был создан в 2012 году и занимался проведением общественного мониторинга, а также распространением достоверной информации о нарушениях прав человека. В частности, организация сообщала о массовой голодовке мигрантов в Сочи, но прокуратура эти сведения опровергла. Минюст России включил ЮПЦ в реестр иностранных агентов в декабре 2016 года. Организация отказалась регистрироваться в качестве иностранного агента и решением сочинского суда была оштрафована на 300 тысяч рублей. В декабре 2017 года Симонов сообщил, что ЮПЦ бездействовал в течение года, чтобы добиться снятия ярлыка иностранного агента, в результате организация была исключена из реестра иноагентов.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* - организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.