«Мемориал» потребовал прекратить преследование Семена Симонова

25 сентября 2020, 13:32

Эксперт Московской Хельсинкской группы Семен Симонов, который заподозрен в злостном неисполнении решения суда о штрафе возглавляемому им на Кубани "Южному правозащитному центру", преследуется по политическим мотивам, заявил Правозащитный центр «Мемориал». По мнению правозащитников, уголовное преследование Симонова может быть местью за оспаривание в ЕСПЧ закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", Семен Симонов заподозрен в злостном неисполнении решения суда о штрафе в размере 300 тысяч рублей, который был наложен на возглавляемую им краснодарскую общественную организацию "Южный правозащитный центр" (ЮПЦ) в 2017 году. С правозащитника взята подписка о невыезде, сообщил его адвокат. Прекратить уголовное преследование Симонова ранее призвала комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович.

Минюст России включил ЮПЦ в реестр иностранных агентов в декабре 2016 года. Организация отказалась регистрироваться в качестве иностранного агента, и решением сочинского суда была оштрафована на 300 тысяч рублей. В декабре 2017 года Симонов сообщил, что ЮПЦ бездействовал в течение года, чтобы добиться снятия ярлыка иностранного агента, в результате организация была исключена из реестра иноагентов.

Правозащитный Центр «Мемориал» счел уголовное преследование Семена Симонова неправомерным.

«Его преследуют исключительно из-за правозащитной деятельности и ненасильственного осуществления прав и свобод […] Этого достаточно, чтобы говорить о незаконности и политическом характере преследования […] Мы требуем немедленно прекратить уголовное преследование Симонова и отменить неправовой закон «об иностранных агентах […] Закон об «иностранных агентах» необоснованно ограничивает свободу объединения, противоречит принципу правовой определённости и другим фундаментальным принципам права», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Центра.

Госдума России приняла "Закон об иностранных агентах" 13 июля 2012 года. Он обязывает НКО, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся при этом политической деятельностью, принять статус иностранного агента. 25 ноября 2017 года был подписан закон о статусе иностранного агента для СМИ, согласно которому иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. 27 ноября на Всероссийском съезде правозащитников в Москве была принята резолюция, в которой, в частности, говорится о необходимости отмены закона об иноагентах.

По данным правозащитников, ранее «Южный правозащитный центр» и организация «Экозащита» обращались в Европейский суд по правам человека для оспаривания закона об «иностранных агентах».

«Уголовное преследование их руководителей может быть местью за обращение в ЕСПЧ», - отмечается в сообщении.

В отношении директора калининградской НКО «Экозащита!» Александры Королевой было возбуждено пять уголовных дел по статье о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ), сообщила в июне 2019 года «Медиазона». По данным издания, причиной стали пять штрафов, которые суд ранее назначил «Экозащите!» за неисполнение закона об иностранных агентах: организация принципиально не признает себя иноагентом и не сдает отчеты в Министерство юстиции.

«Мемориал» также приводит другие факты неправомерного уголовного преследования Симонова. «Инкриминируемая (Симонову) статья в принципе не применима, поскольку у организации («Южный правозащитный центр») отсутствует возможность исполнить постановление суда. Зная об этом из объяснений Симонова и не имея доказательств обратного, следователь не прекращает дело... Симонов и «Южный правозащитный центр» рассматриваются как единый субъект, хотя их деятельность и доходы отдельны друг от друга», - говорится в сообщении Центра.

По данным правозащитников, в деле Симонова активно участвует ФСБ, «что не является типичным», а некоторые силовики оказывают психологическое давление на правозащитника. «Материалы дела свидетельствуют о возможной фальсификации вещественного доказательства, нарушениях закона об исполнительном производстве, сделавших возможным возбуждение уголовного дела, а также о том, что обвинение намеренно игнорирует факты, свидетельствующие о невиновности Симонова. Для подтверждения своей позиции обвинение ссылается на отменённое решение суда», - пишут правозащитники.

Глава Краснодарской региональной благотворительной общественной организации "Южный правозащитный центр" Семен Симонов в 2013 году был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа".

Напомним, "Южный правозащитный центр", который возглавляет Семен Симонов, был создан в 2012 году и занимался проведением общественного мониторинга, а также распространением достоверной информации о нарушениях прав человека. В частности, организация сообщала о массовой голодовке мигрантов в Сочи, но прокуратура эти сведения опровергла.

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