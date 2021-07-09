Правозащитники объяснили новую волну преследования активистов в Азербайджане

09 июля 2021, 21:07

Активист движения D18 Джалил Забидов, задержанный после публикации оппозиционного плаката в cоцсети Facebook, отпущен на свободу. Задержания Забидова и активиста "Мусульманского единства" Рази Гумбатова стали ожидаемой реакцией властей на рост протестных настроений в сети, обозначив тренд на "закручивание гаек", считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали члена движения D18 Джалила Забидова в Азербайджане 7 июля. Задержание активиста может быть связано с критическими публикациями в соцсетях, участием в кампании под хештегом #протестую против социальной несправедливости, коррупции и произвола, указала представитель движения.

Джалила Забидова после задержания доставили в одно из управлений полиции в Баку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя движения D18 Самира Агаева. По ее словам, у него взяли показания и отпустили вечером 8 июля около 22:00 (21:00 мск).

"По личной просьбе Джалила Забидова мы воздерживаемся от подробных комментариев. С Джалилом сейчас все в порядке, его состояние нормальное", - отметила Агаева.

Забидов вступил в организацию год назад, незадолго до его ареста, отметила представитель движения. При этом Агаева отметила, что Забидов активного участия в работе организации не принимал, поскольку жил далеко от Баку. "Но Джалил сотрудничал с каналом "Нет коррупции", где поднимались вопросы коррупции и нарушений прав человека", - отметила Агаева.

Давление на Забидова оказывается в связи с участием в кампании #etirazedirem (протестую) в Facebook, запущенной неделю назад, предположила представитель движения. Джалилов под хештегом этой кампании 4 июля опубликовал на своей странице в Facebook плакат c надписью "Протестная молодежь протестует против: подорожания, бесправия, пыток, коррупции, фальсификации выборов, семейной власти".

По словам Агаевой, 30-летний Забидов из категории социально незащищенных групп населения. У активиста, работающего учителем в сельской школе трое малолетних детей, также на его попечении брат и сестра – инвалиды.

Я уже дома, всем спасибо. Подробно напишу (позднее)", - написал сегодня утром Джалил Забидов на своей странице в Facebook. Связаться с самим Забидовым не удалось, поскольку его телефон был отключен.

Рост цен на газ привел к усилению протестной активности

Группу "Протестую" (Etiraz edirəm) создал 2 июля в Facebook проживающий во Франции главный редактор оппозиционной газеты "Азадлыг" (Свобода) Ганимат Захид в связи с повышением с 1 июля в Азербайджане цен на газ для населения.

Правительство Азербайджана пересмотрело тарифы на использование природного газа и лимиты его потребления для бытовых абонентов. Повышение коммунальных расходов с 1 июля ощутит большинство населения страны, а новые тарифы на газ для предприятий повлекут подорожание иных услуг и товаров, заявили экономисты.

"Друзья, думаю, общественный протест против последнего роста цен сильнее, чем было в ходе предыдущих повышений. Многие люди всерьез требуют проведения митинга. Если наша нация хочет объединиться и протестовать, то это обязанность общественности, политических активистов - организовать и координировать это. Я только что создал группу под названием #etirazedirəm “′Протестую′′ в Facebook. В любом случае, было бы проще объединиться и протестовать в виртуале, чем выйти прямо на площади. Давайте сначала объединимся в этой группе. Давайте успешно проведем виртуальную #акцию протеста. Может, наш народ уже готов к таким большим протестам. Давайте хотя бы проверим это", - написал Захид на своей странице в Facebook.

По данным на 19.30 (18:30 мск) 9 июля в группе "Протестую" было 6,5 тысяч участников.

Политологи указали на "закручивание гаек" по отношению к активистам

После повышения цен на газ "репрессивные меры властей были вполне ожидаемыми", указал директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

"Из-за пандемии и ограничений и без того тяжелое социальное положение населения еще более ухудшилось. Люди и так были недовольны безработицей, бедностью, социальной несправедливостью, произволом чиновников, и повышение цен на газ еще более разозлило народ. Жители страны недоумевают, почему повышают цены на газ, в то время как мировые цены на газ растут и доходы государства увеличиваются. Власти уже давно взяли под контроль СМИ, но они не могут пресечь критику в соцсетях, и потому используют тактику запугивания пользователей путем задержаний и арестов", - подчеркнул Гусейнов.

Активисту движения "Мусульманское единство" Рази Гумбатову предъявлено обвинение по делу о наркотиках, суд заключил его под стражу, рассказал сегодня адвокат. Дело против Гумбатова сфабриковано, истинная причина преследования - его посты с критикой властей Азербайджана в соцсетях, считают соратники активиста.

Задержания блогера Джалила Забидова и религиозного активиста Рази Гумбатова можно считать проявлением общей политики "закручивания гаек", отметил Гусейнов. "Забидов, судя по всему, в этот раз отделался "предупреждением", а Гумбатову, как заявил его адвокат, уже предъявили уголовное обвинение в незаконном обороте наркотиков. В Азербайджане часто неугодным активистам, в особенности религиозным активистам, предъявляют обвинения, связанные с наркотиками. Правоохранители сами подбрасывают наркотики, а суды не утруждают себя тщательным расследованием доказательств, исполняя политический заказ", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, в обоих случаях активисты подверглись преследованию за реализацию своей свободы выражения, поскольку они пострадали за посты в соцсетях.

В случаях с задержаниями активистов прослеживается "тренд на закручивание гаек", отметил глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли.

"Коммунальные службы в Азербайджане неэффективны в связи с плохим управлением и отсутствием прозрачности. Правительство вместо того, чтобы исправлять ситуацию, перекладывает издержки, связанные с плохой работой коммунальщиков, на плечи населения, периодически повышая цены. Это, конечно же, вызывает недовольство населения. Чтобы пресечь протесты в соцсетях и не дать им вылиться на улицы и площади, власти проводят выборочные, показательные задержания, чтобы запугать граждан. Именно в этом контексте следует относиться к задержаниям блогера Джалила Забидова и религиозного активиста Рази Гумбатова", - рассказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации по задержаниям указанных лиц.

Напомним, школьный учитель из села Дяллякляр Ярдымлинского района, член движения D18 Джалил Забидов в мае 2020 года был приговорен к пяти месяцам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Активисты тогда сочли, что его преследование связано с протестами против фальсификации на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".