Останки солдата найдены в Физулинском районе

07 июля 2021, 08:06

Карабахские спасатели обнаружили останки военнослужащего в Физулинском районе. Общее число найденных в зоне боев тел и останков достигло 1596, рапортовала служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля карабахские спасатели отчитались об обнаружении останков четверых военных в районе Варанды (азербайджанское название – Физули, – Прим. "Кавказского узла") и Джракана (азербайджанское название - Джабраил, – Прим. "Кавказского узла"). Общее число найденных останков армянских военных в зоне карабахского конфликта достигло 1595.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Во время поисковых работ в Физулинском районе сотрудники службы ЧС Нагорного Карабаха обнаружили останки солдата. Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщило ведомство вечером 6 июля на своем сайте.

Всего за время поисков на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, найдены тела и останки 1596 человек, сказано в сообщении.

Напомним, что 14 апреля Никол Пашинян уточнил число погибших в боях за Нагорный Карабах. По его словам, погибли около четырех тысяч армянских солдат, имена 3621 из них выяснены, а пропавшим без вести числится 321 человек. Азербайджанская сторона 30 июня информировала о 2906 погибших солдатах в ходе боев осенью 2020 года, при этом без вести пропавшими числятся восемь человек.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".