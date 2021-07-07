Поисковые работы в зоне боев в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха. http://rs-nkr.am/content.php?contid=3172

07 июля 2021, 08:06

Останки солдата найдены в Физулинском районе

Карабахские спасатели обнаружили останки военнослужащего в Физулинском районе. Общее число найденных в зоне боев тел и останков достигло 1596, рапортовала служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля карабахские спасатели отчитались об обнаружении останков четверых военных в районе Варанды (азербайджанское название – Физули, – Прим. "Кавказского узла") и Джракана (азербайджанское название - Джабраил, – Прим. "Кавказского узла"). Общее число найденных останков армянских военных в зоне карабахского конфликта достигло 1595.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Во время поисковых работ в Физулинском районе сотрудники службы ЧС Нагорного Карабаха обнаружили останки солдата. Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщило ведомство вечером 6 июля на своем сайте.

Всего за время поисков на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, найдены тела и останки 1596 человек, сказано в сообщении.

Напомним, что 14 апреля Никол Пашинян уточнил число погибших в боях за Нагорный Карабах. По его словам, погибли около четырех тысяч армянских солдат, имена 3621 из них выяснены, а пропавшим без вести числится 321 человек. Азербайджанская сторона 30 июня информировала о 2906 погибших солдатах в ходе боев осенью 2020 года, при этом без вести пропавшими числятся восемь человек.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"В Нагорном Карабахе почтили память погибших и без вести пропавших", "Минобороны Армении и Азербайджана обменялись обвинениям в обстрелах", "Похоронены подорвавшиеся на мине азербайджанские журналисты".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 июля 2021, 08:49

07 июля 2021, 06:52

  • Грузинские политики негативно оценили действия полиции при беспорядках в Тбилиси

    Силовикам были известны потенциальные места беспорядков во время ЛГБТ-акции в Тбилиси 5 июля, но они не стали их предотвращать. Власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, а сами нападения были организованы для срыва Евроатлантической интеграции, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политики.

07 июля 2021, 06:00

07 июля 2021, 05:15

07 июля 2021, 04:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи