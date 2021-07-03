03 июля 2021, 15:52
Спасатели начали поиски двух детей в астраханской реке
Пенсионерка утонула в реке Бахтемир в Астрахани, спасатели ищут двух ее внуков, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, родственники умершей сообщили, что утром она ушла купаться с внуками четырех и шести лет, тело женщины найдено.
"По предварительной информации, дети утонули, на берегу обнаружены детские личные вещи. Организованы поисковые мероприятия", - цитирует представителя ГУ МЧС по Астраханской области "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее писал, что 23 июня спасатели начали поиски ребенка на реке Кубань.
"Дети пострадали при столкновении лодок в Астраханской области", "Волонтеры присоединились к поискам ребенка в Дагестане", "Два человека погибли при падении машины в реку на Кубани".
03 июля 2021, 17:18
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