03 июля 2021, 15:52

Спасатели начали поиски двух детей в астраханской реке

Пенсионерка утонула в реке Бахтемир в Астрахани, спасатели ищут двух ее внуков, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, родственники умершей сообщили, что утром она ушла купаться с внуками четырех и шести лет, тело женщины найдено.

"По предварительной информации, дети утонули, на берегу обнаружены детские личные вещи. Организованы поисковые мероприятия", - цитирует представителя ГУ МЧС по Астраханской области "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 23 июня спасатели начали поиски ребенка на реке Кубань.

Примечание:

"Дети пострадали при столкновении лодок в Астраханской области", "Волонтеры присоединились к поискам ребенка в Дагестане", "Два человека погибли при падении машины в реку на Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 июля 2021, 17:18

03 июля 2021, 14:59

03 июля 2021, 14:07

03 июля 2021, 13:48

03 июля 2021, 13:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи