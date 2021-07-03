Спасатели начали поиски двух детей в астраханской реке

03 июля 2021, 15:52

Пенсионерка утонула в реке Бахтемир в Астрахани, спасатели ищут двух ее внуков, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, родственники умершей сообщили, что утром она ушла купаться с внуками четырех и шести лет, тело женщины найдено.

"По предварительной информации, дети утонули, на берегу обнаружены детские личные вещи. Организованы поисковые мероприятия", - цитирует представителя ГУ МЧС по Астраханской области "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 23 июня спасатели начали поиски ребенка на реке Кубань.