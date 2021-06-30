Махачкалинцы сообщили о нехватке вакцин от COVID-19 в поликлиниках

30 июня 2021, 10:25

Сотрудники махачкалинских медучреждений объясняют отказы делать прививки от коронавируса нехваткой вакцин, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" горожане. Низкие темпы вакцинации в республике связаны, в частности, с неубедительной разъяснительной работой чиновников, указал руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов.

Как сообщал "Кавказский узел", Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия заняли последние места в опубликованном 25 июня рейтинге вакцинации от коронавируса по регионам России. В самом населенном регионе СКФО прививку получили менее 5 процентов жителей.

На 28 июня в Дагестане было привито 143 тысячи 410 человек, из них 94 703 жителя прошли оба этапа вакцинации, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана. "В соответствии с объемами поставок, в республике вакциной "Гам-Ковид-Вак" с торговой марки "Спутник V" иммунизировано 132 981 человек, из этого числа дозы получили 87 915 человек. "ЭпиВакКорона" – 9 077 человек (обе дозы – 6 200). "КовиВак" – 1 352 (588 человек – обе дозы)", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Минздравом России скорректирован требуемый уровень вакцинации населения республики, который доведен с 780 тысяч человек до 1 миллиона 350 тысяч человек, сообщил 8 июня на заседании оперативного штаба по профлактике коронавируса зампред правительства Дагестана Мурад Казиев. При этом он не озвучил планы по вакцинации по отраслям и профессиям, передало 9 июня РИА "Дагестан". Численность населения Дагестана на 1 января составила 3 млн 133 тысячи человек, следует из данных, опубликованных на сайте Дагстата.

В некоторых поликлиниках Махачкалы закончилась вакцина, сообщили жители Дагестана. "Мои родители хотели привиться, они обратились в несколько центров вакцинации, где им сказали, что вакцина закончилась", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинец Ибрагим. Он уточнил что он сам привился и попросил это сделать родителей.

О нехватке вакцин также рассказала жительница Махачкалы Хадижат. "В поликлинике №7 Махачкалы сказали вакцины нет, попросили обратиться позже, будем ждать", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Врач одной из поликлиник на условиях анонимности подтвердил, что вакцина действительно закончилась. В Минздраве Дагестана сообщили, что ждут поставок из Москвы, с чем связан дефицит препаратов, не уточнили, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пока в дагестанских школах идут каникулы, преподавателей вакцинироваться не принуждали, но предупредили, что это нужно будет сделать до начала учебного года, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" учитель школы Мадина.

Бюджетникам руководство сказало принести справки о вакцинации, не уточнив, какие меры будут предприняты, если они этого не сделают, рассказал сотрудник бюджетной организации Ибрагим. "Я переболел, у меня есть антитела, поэтому я не вакцинируюсь. Но требуют документ", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Приведенный опрос не является репрезентативным и не отражает мнения всех жителей Дагестана.

В Дагестане очень много жителей, которые не желают ставить прививку от коронавируса. Это мешает проводить массовую вакцинацию. Но еще больше жителей, которые опасаются последствий прививки, отметил руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Работа Минздрава республики по разъяснению ведется в бюрократическом формате. Люди видят, что вакцинация сопровождается практически принуждением и не доверяют чиновникам. Даже если руководитель медучреждения говорит, что надо вакцинироваться, люди считают, что [его слова не соответствуют действительности]", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

Именно принудительная программа вакцинации мешает проведению разъяснительной работы с населением, отсутствует поставленная работа по обоснованному возражению противникам вакцинации, считает он.

На вопрос, поступали ли в "Монитор пациента" жалобы на принуждение к прививкам с угрозами об увольнении с работы, Увайсов ответил, что "эта проблема есть, нам пишут люди, что им угрожают на работе в связи с отказом от вакцинации". Все жалобы будут изучены, пояснил он.

Напомним, что председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов 29 июня обратился к верующим с призывом пройти вакцинацию. "Дорогие дагестанцы, убедительная просьба не игнорировать рекомендации Роспотребнадзора, а при необходимости, следуя рекомендациям компетентного врача-специалиста, вакцинироваться", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте регионального муфтията.

По данным на 29 июня, за сутки в Дагестане зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом, три человека умерли. С начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 35 681 человека, 1541 пациент скончался, следует из информации на сайте Стопкоронавирус.рф.

Официальная статистика неоднократно подвергалась критике. Так, в Дагестане многим пациентам ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".