Обвиняемые в насилии над детьми в Грузии заключены под стражу

26 июня 2021, 18:21

Сенакский районный суд вынес решение о заключении под стражу отца и сына, обвиняемых в изнасиловании восьмилетней девочки и насильственных действиях по отношению к девятилетней школьнице. Мужчины не признают себя виновными, сообщил их адвокат.

Как писал "Кавказский узел", двое жителей села в регионе Самегрело (Западная Грузия) - 65-летний мужчина и его 35-летний сын - были задержаны по делу об изнасиловании. Полиция взяла их двухэтажный частный дом под охрану, но односельчане 25 июня все равно сожгли его и потребовали сурового наказания для обоих задержанных. Прокуратура назвала жертвами педофилов в Самегрело двух девочек.

60-летний мужчина и его 35-летний сын были задержаны 23 июня, после того, как об изнасиловании несовершеннолетней в полицию заявила ее мать. Предварительное расследование подтвердило, что за последние полтора года было как минимум пять таких эпизодов. Кроме того, следователи выяснили, что 21 января 2018 года один из обвиняемых совершил "насильственные действия сексуального характера" в отношении еще одной девочки, которой на тот момент было девять лет. Пострадавшим школьницам угрожали убийством, если они кому-нибудь расскажут о произошедшем, утверждают в прокуратуре.

Задержанным предъявлено обвинение по п. "в" части 4 статьи 137 УК Грузии (изнасилование..., совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет). Также одному из них вменяется п. "г" части 3 статьи 138 УК Грузии (насильственные действия сексуального характера...). Обоим обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Как сообщил адвокат обвиняемых, его подзащитные хранят право на молчание и не признают себя виновными, пишет агентство "Новости-Грузия".

Сенакский районный суд принял решение о заключении обвиняемых под стражу, учтя все доказательства, предоставленные стороной обвинения, сообщил прокурор Бесик Кварчхава.