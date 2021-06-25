Прокуратура назвала жертвами педофилов в Самегрело двух девочек

25 июня 2021, 17:01

Отец и сын, дом которых в Западной Грузии сегодня сожгли односельчане, обвинены в насильственных действиях по отношению к двум малолетним девочкам, отчиталась прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", двое жителей села в регионе Самегрело (Западная Грузия) - 65-летний мужчина и его 35-летний сын - были задержаны по делу об изнасиловании восьмилетней девочки. Полиция взяла их двухэтажный частный дом под охрану, но односельчане сегодня все равно сожгли его и потребовали сурового наказания для обоих задержанных.

По данным предварительного расследования, за последние полтора года задержанные несколько раз насиловали девочку, сообщила прокуратура Грузии. Кроме того, 21 января 2018 году один из этих мужчин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении еще одной девочки, которой тогда было девять лет. "Пострадавшим несовершеннолетним угрожали смертью, если они кому-нибудь расскажут о произошедшем", — подчеркивается в заявлении ведомства.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 23 июня, оба сельчанина были задержаны в тот же день. Сегодня им было предъявлено обвинение по подпункту «в» части 4 статьи 137 УК Грузии – "Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, с угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет". Одному из мужчин вменяется в вину два эпизода, другому - три, плюс обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного несовершеннолетнего", передали "Новости-Грузия".

Обоим обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура уже обратилось в суд с ходатайством об их аресте. "Прокуратура Грузии проводит жесткую уголовную политику в отношении дел подобной категории", - процитировал сообщение ведомства "Интерпрессньюс".