Жители Самегрело сожгли дом подозреваемых в изнасиловании ребенка

25 июня 2021, 12:58

Двое жителей села в Западной Грузии задержаны по делу об изнасиловании малолетней. Односельчане сожгли дом подозреваемых вопреки попыткам полиции воспрепятствовать этому.

Полиция заранее взяла дом задержанных под охрану, однако родственникам предполагаемой жертвы сексуального насилия удалось проникнуть внутрь, разлить бензин и поджечь его, сообщило сегодня зугдидское радио "Атинати".

В эфире телекомпании "Мтавари архи" было продемонстрировано видео полыхающего двухэтажного деревянного дома. Конструкции крыши и второго этажа уже рухнули, однако пожарных в кадре нет.

Жильцы дома, 65-летний мужчина и его 35-летний сын, были задержаны 24 июня - после того, как об изнасиловании восьмилетней девочки заявила в полицию ее мать. В изнасиловании заподозрены и отец, и сын. МВД Грузии назначило судебно-медицинскую экспертизу, со ссылкой на пресс-службу полиции передали сегодня "Новости-Грузия".

В село региона Самегрело стянуты правоохранители. Односельчане задержанных требуют сурового наказания для обоих мужчин, передал "Интерпрессньюс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 февраля в Кобулети покончила с собой 14-летняя девочка. Перед этим она призналась родным, что в начале 2020 года была изнасилована 23-летним мужчиной. Один из родных, узнав о случившемся, избил девочку и пригрозил убийством. Заявление об изнасиловании было подано в полицию, но расследование затянулось. Уже после смерти ребенка были арестованы предполагаемый насильник и дедушка девочки.

8 марта активисты движения в защиту прав женщин на акции протеста в Тбилиси потребовали наказать виновных в смерти подростка в Кобулети. Активисты заявили, что правоохранители и соцработники бездействовали, в то время как школьница сама не знала, как себя защитить. Однако когда "Партнерство ради прав человека" потребовало возбудить дело о халатности правоохранителей и социального работника, семья покончившей с собой девочки в Кобулети отказалась от предоставленных правозащитниками адвокатов.