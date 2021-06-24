Исполнение приговора волгоградской судье Добрыниной отсрочено

24 июня 2021, 17:53

Астраханский областной суд удовлетворил сегодня апелляцию по делу бывшего председателя Дзержинского районного суда Юлии Добрыниной и отложил исполнение приговора до достижения ее ребенком 14 лет.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября 2020 года коллегия судей досрочно прекратила полномочия бывшего председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, замешанной в деле генерала Михаила Музраева. Бывшей судье было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Дело рассматривалось в Астрахани, так как обвиняемая имеет влияние на судейское сообщество Волгоградской области. Суд в Астрахани 21 апреля признал Добрынину виновной в покушении на мошенничество и назначил два года колонии общего режима, защита заявила о намерении обжаловать приговор, чтобы добиться условного наказания или отсрочки исполнения приговора.

Астраханский областной суд рассмотрел сегодня апелляцию на приговор суда первой инстанции по делу Юлии Добрыниной, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь суда Елена Ярославская.

"Приговор был изменен. В соответствии со статьей 82 Уголовного кодекса России исполнение приговора отсрочено до достижения малолетним ребенком Добрыниной 14-летнего возраста", - сообщила она.

Апелляция поступила в Астраханский областной суд 24 мая, состоялось два заседания суда, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариев Добрыниной или ее официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

По версии следствия, Добрынина потребовала у жены волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова 2,5 миллиона рублей в обмен на обещание передать деньги специалистам, чтобы получить нужное ему заключение экспертизы. Владимир Зубков, как и бывший руководитель областного управления Следкома Михаил Музраев, был задержан в июне 2019 года по уголовному делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова в 2016 году. За нападением на дом губернатора могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.