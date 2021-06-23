Транскам закрыт второй раз за четыре дня

23 июня 2021, 09:22

Движение по Транскавказской магистрали полностью запрещено после схода селевого потока. Сель сошел спустя полтора дня после расчистки трассы.

"Кавказский узел" сообщал, что с вечера 20 июня до середины дня 21 июня движение по Транскавказской магистрали было запрещено из-за схода селевого потока.

Движение на участке от поселка Бурон в Северной Осетии до Северного портала Рокского тоннеля запрещено с 1:45 мск в обоих направлениях. На Транскавказскую магистраль сошел сель, и безопасность машин на трассе обеспечить невозможно, пояснило на своем сайте необходимость закрытия Транскама управление МЧС России по Северной Осетии.

Очередной селевой поток сошел в том же месте, где это произошло 20 июня, уточнил дежурный МЧС Южной Осетии. Специальные службы приступили к расчистке трассы. На Транскаме уже скопилось много машин, передало государственное информагентство "Рес", не уточнив, сколько людей ожидает открытия трассы.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", температура в Алагире поднимется сегодня до +27 градусов. Осадки не ожидаются, скорость ветра два метра в секунду. В ночь на 32 июня прогнозируется ясная погода, +21 градус. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.