Дорожники отчитались о расчистке дорог в Дагестане после камнепада

15 июня 2021, 16:18

Дорожные службы Дагестана расчистили все участки автомобильных дорог, которые были заблокированы селевыми потоками и камнепадами после ливней, сообщила сегодня пресс-служба Дагавтодора.

Как писал "Кавказский узел", обильные осадки, выпавшие 14 июня, привели к возникновению селей и камнепадов на 11 участках автодорог в Унцукульском, Гумбетовском, Шамильском и Тляратинском районах Дагестана. Закрыты оказались, в том числе трассы Буйнакск – Чирката и Араканская площадка – Сагринский мост.

Движение автотранспорта по временной схеме было оперативно организовано в объезд всех поврежденных селевыми потоками и камнепадами участков, кроме автодороги Мехельта-Шабдух-Ичичали, сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана 14 июня на своей странице в Instagram. На места была направлена спецтехника, которая приступила к расчистке дорожного полотна.

"Работа на большей части поврежденных участков была завершена еще 14 июня. Оставалось открыть для беспрепятственного проезда некоторые дороги местного значения", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Дагавтодора.

По всем дорогам республиканского и местного значения, по данным на 15:00 мск, проезд уже открыт, пояснил представитель ведомства.

"Закрытых дорог нет. На некоторых участках продолжаются работы по приведению в порядок проезжей части, но проезду автотранспорта эти работы не мешают. Машины могут проехать спокойно, все открыто", - заверили в Дагавтодоре.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Унцукуль (административный центр Унцукульского района Дагестана) прогнозируется переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха составит +22 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В селе Мехельта (административный центр Гумбетовского района Дагестана) прогнозируется переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха составит +21 градус, скорость ветра – 2 метра в секунду. В селе Хебда (административный центр Шамильского района сегодня прогнозируется переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха составит +20 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. А в селе Тлярата (административный центр Тляратинского района) сегодня ожидается переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха составит +21 градус, скорость ветра – 2 метра в секунду.Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.