Расчистка дороги после схода селя. Кадр видео РЕН ТВ https://ren.tv/news/v-rossii/846242-turisty-zastriali-v-sulakskom-kanone-iz-za-razmytykh-dorog-v-dagestane

15 июня 2021, 09:05

Число заблокированных из-за непогоды дорог в Дагестане возросло до 11

Обильные дожди привели к возникновению селей и камнепадов, в результате чего оказались заблокированными 11 дорог в Унцукульском, Гумбетовском, Шамильском и Тляратинском районах Дагестана, сообщил региональный Минтранс.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня автотрассы Буйнакск – Чирката и Араканская площадка – Сагринский мост, а также несколько местных дорог оказались заблокированными в Унцукульском и Гумбетовском районах Дагестана в результате селя.

Сильные дожди в Дагестане привели к селям и камнепадам, в результате чего оказались заблокированными 11 автодорог в четырех районах. Так в Унцукульском районе заблокированы три трассы: Араканская площадка-Унцукуль-Сагринский; Буйнакск-Гимры-Чирката и Унцукуль-Цатаних.

В Гумбетовском районе перекрыты шесть дорог: Хасавюрт-Тлох, Араканская площадка-Унцукуль-Сагринский мост, Саги-Кунзах, подъезд к с. Цанатль от автороги Хасавюрт-Тлох, Нижнее Инхо-Килятль и трасса Мехельта-Шабдух-Ичичали.

В Шамильском районе заблокирована одна автодорога: Гунибское шоссе-Вантляшевский перевал. И еще одна дорога закрыта в Тляратинском районе: трасса Тлярата-Камилюх, сообщил вечером 14 июня на своем сайте Минтранс Дагестана.

На всех заблокированных дорогах организованы объезды, расчистить трассы от завалов планируется в течение 15 июня, следует из сообщения ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Унцукуль  (административный центр Унцукульского района Дагестана) прогнозируется слабый дождь, температура воздуха составит +22 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду.  В селе Мехельта (административный центр Гумбетовского района) прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит +21 градус, скорость ветра – 2 метра в секунду.

В селе Хебда (административный центр Шамильского района сегодня прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит +20 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. А в селе Тлярата  (административный центр Тляратинского района) сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +21 градус, скорость ветра – 2 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 75 тысяч жителей Дагестана остались без электричества", "Восстановлено сообщение с отрезанными лавиной дагестанскими селами", "Жители Дагестана пожаловались на условия жизни после эвакуации из-за оползня".

Автор: "Кавказский узел"

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