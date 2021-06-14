Дороги в двух районах Дагестана заблокированы в результате селя

14 июня 2021, 08:23

Автотрассы Буйнакск – Чирката и Араканская площадка – Сагринский мост, а также несколько местных дорог оказались заблокированными в Унцукульском и Гумбетовском районах Дагестана в результате селя, информировал региональный Минтранс.

Дорожные службы ведут работы по расчистке дорог в Унцукульском и Гумбетовском районах, которые оказались заблокированными селем.

"13 июня, в результате прошедшего ливневого дождя в Унцукульском и Гумбетовском районах автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись повреждениям в виде селевых наносов, размывом полки дороги, сопровождавшиеся временной остановкой движения автотранспорта", – сообщил в ночь на 14 июня на своей странице в Instagram региональный Минтранс.

Речь идет о дороге республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката (участок от 26-го до 47-го километра), автотрассе Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост (участо от 23-го до 40-го километра). А также дорогах местного значения: Сагринский мост – Хунзах (от нулевого до восьмого километра); Нижнее Инхо – Килятль; подъезд к селу Цанатль от автодороги Хасавюрт – Тлох, Унцукуль – Цатаних, пояснило министерство.

Местные власти организовали для водителей движение в объезд заблокированных участков, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также информировал, что 25 мая движение по автотрассе Буйнакск – Гимры – Чирката в Унцукульском районе было приостановлено после того, как сильный ливень размыл участок автотрассы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Унцукуль (административный центр Унцукульского района Дагестана) прогнозируется ясная погода, температура воздуха составит +19 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 15 июня также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +12, скорость ветра – до 1 метра в секунду.

В селе Мехельта (административный центр Гумбетовского района Дагестана) прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит +19 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 15 июня ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +11, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.