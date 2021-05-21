Дорога перекрыта после схода оползня в Абхазии

21 мая 2021, 13:21

В горах Абхазии на территории Рицинского парка после обильных осадков сошел оползень, перекрыв дорогу и загрязнив озеро Рица.

Часть горы над поляной, которая расположена выше источника артезианской воды "Ауадхара", сползла. Селевая масса распространилась на 300-400 метров, перекрыв дорогу к Альпийским лугам, ее высота местами доходит до четырех метров, сообщил председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.

По его словам, вода, которая протекает под оползневым участком, загрязнила озеро Рица. Это может нарушить экосистему озера: если мутная вода прогреется на один-два градуса выше нормы, могут погибнуть обитающие в нем живые организмы, пишет со ссылкой на председателя Госкомитета по экологии "Sputnik-Абхазия".

Директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия назвал случившееся экологическим бедствием, для ликвидации последствий которого нужно будет приложить много усилий, привлечь специальную технику, что займет немало времени. О пострадавших в результате оползня не сообщается.

Видео оползневого процесса и его последствий опубликовано 20 мая в Youtube-канале Абхазской государственной телерадиокомпании. В сюжете показано, как грунт сползает с гор, вокруг множество поваленных деревьев. Видео сегодня к 13.20 мск набрало 347 просмотров.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале оползень разрушил дорогу и дома в селе Бедиа ду Ткуарчалского района Абхазии. Люди, лишившиеся жилья, пожаловались, что не получают помощи от властей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме ясно, без осадков, температура воздуха +22 градуса, ветер скоростью 3 метра в секунду. Ночью температура понизится до +16. 22 мая ожидается дождь, температура составит +17 градусов, скорость ветра - также 3 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.