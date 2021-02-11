Сельчане в Абхазии пожаловались на отсутствие помощи после схода оползня

11 февраля 2021, 10:14

Оползень разрушил дорогу и дома в селе Бедиа ду Ткуарчалского района, но люди, потерявшие жилье, не получают помощи от властей, рассказали местные жители. Местные власти сообщили о ситуации в правительство Абхазии и ожидают его реакции, пояснил глава села.

Жители села назвали обстановку критической

Сход оползня в Ткуарчалском районе начался 15 января, через пару дней ситуация ухудшилась. По данным на 10 февраля дорога разрушилась окончательно и оползневые процессы продолжаются, сообщил глава села Бедиа ду Джумбер Харчилава.

Житель села Бедиа ду Гудиса Самсония рассказал, что два дома его семьи разрушены из-за оползня. "Нас восемь человек, трое детей. Домик у нас старый был, но крепкий, из-за оползня он накренился, в него даже зайти страшно. Здесь часто оползни, горная местность, но такой сильный впервые. Мы все были дома, когда он начал разрушаться, выбежали, очень страшно", – сказал житель корреспонденту "Кавказского узла".

Один дом "перекосило", у второго оползень разрушил кухню, уточнил он. "Мы съехали из домов 20 января, там страшно находиться [в них], везде трещины, даже во дворе. И дом постоянно трещит, видимо оползневые процессы еще идут. Необходимые вещи вывезли", – сказал Гудиса Самсония.

Дома восстановлению не подлежат и строиться на оползне нельзя, посетовал он. "Думаем уехать отсюда, в соседнее село возможно. Но у нас нет денег на приобретение жилья. Пока нам никто ничем не помог. Приезжал кто-то из администрации, осмотрели, сфотографировали и уехали", – рассказал житель села Бедиа ду.

Его соседи семья Харчилава также остались без жилья, добавил он. "Там жили два пожилых брата, им под 70 лет. Их пустил еще один сосед в пустующий дом, но это не выход, конечно, рано или поздно их попросят [выселиться]", – предположил Самсония.

По его информации еще два дома в селе оказались под угрозой разрушения. Дорога к ним разрушилась полностью, но люди в них еще живут.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, работы начались в 2017 году и завершились в 2020 году. На реконструкцию дороги было затрачено около 60 миллионов рублей, сообщил "Sputnik Абхазия".

Местные власти заявили об ожидании реакции правительства

Участок дороги, пострадавший от оползня, обрушился полностью, теперь по нему невозможно пройти и пешком. Оползень перекрыл русло реки, сообщил глава села Бедиа ду Джумбер Харчилава. По его словам ежедневно ведется ремонт водопровода, который проходит вдоль разрушенной дороги и продолжающийся оползень приводит к постоянным прорывам. В селе нет электроэнергии, трансформатор демонтировали, поскольку боялись, что он будет разрушен.

По его словам, информация о ситуации в зоне ЧП передана в правительство. "Идут консультации. Альтернативная дорога есть, продукты питания в сельские магазины поставляются", – сказал Харчилава корреспонденту "Кавказского узла".

Власти устанавливают причины оползня, добавил Харчилава. "Решается, что нужно сделать, чтобы дорога больше не разрушалась. А также решается вопрос можно ли сделать временную дорогу в объезд", – пояснил глава села. Он отметил, что для жителей сел Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа и еще пяти населенных пунктов, в которых проживает более тысячи человек, есть альтернативная дорога в Ткуарчал через территорию Очамчырского района, это дополнительно 70 километров пути.