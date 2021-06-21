21 июня 2021, 13:46
Транскам возобновил работу после схода селя
Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали восстановлено после расчистки дорожного полотна, сообщили сегодня североосетинские спасатели.
Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской магистрали было запрещено с 20.40 мск 20 июня после схода селевого потока.
Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".
Нарушенное из-за схода селя движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали возобновлено в штатном режиме, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Гглавного управления МЧС по Северной Осетии.
"Магистраль полностью расчищена от последствий схода селевых масс. Движение по трассе возобновлено с 12.30 мск", – привел "Sputnik Осетия" сообщение пресс-службы МЧС Южной Осетии.
Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире днем 21 июня прогнозируется ясная погода при температуре +27 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 22 июня – ясная погода, температура опустится до +20 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
Автор: "Кавказский узел"