Транскам возобновил работу после схода селя

21 июня 2021, 13:46

Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали восстановлено после расчистки дорожного полотна, сообщили сегодня североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской магистрали было запрещено с 20.40 мск 20 июня после схода селевого потока.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Нарушенное из-за схода селя движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали возобновлено в штатном режиме, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Гглавного управления МЧС по Северной Осетии.

"Магистраль полностью расчищена от последствий схода селевых масс. Движение по трассе возобновлено с 12.30 мск", – привел "Sputnik Осетия" сообщение пресс-службы МЧС Южной Осетии.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире днем 21 июня прогнозируется ясная погода при температуре +27 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 22 июня – ясная погода, температура опустится до +20 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.