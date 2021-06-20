20 июня 2021, 22:18

Транскам закрыт после схода селя

Движение по Транскавказской магистрали запрещено после схода селевого потока, сообщили сегодня североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", из-за ухудшения погодных условий и угрозы камнепадов спасатели 13 апреля дважды закрывали Транскавказскую магистраль, 14 апреля движение было возобновлено.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль". 

Сель сошел на Транскам, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии. "В связи со сходом селя и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение для всех видов транспорта на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля с 20:40 мск 20 июня до особого распоряжения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире в ночь на 21 июня прогнозируется ясная погода при температуре +19 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. Днем 21 июня ясная погода, температура повысится до +27 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жителей Южной Осетии возмутил дефицит кислорода в больницах после закрытия Транскама", "Жители Южной Осетии столкнулись с дефицитом продуктов", "Транскам закрыт из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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