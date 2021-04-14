14 апреля 2021, 13:13

Транскам открыт для движения транспорта

Возобновлено движение всех видов транспорта по Транскаму, при этом угроза камнепадов сохраняется, сообщили сегодня североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", из-за ухудшения погодных условий и угрозы камнепадов спасатели 13 апреля дважды закрывали Транскавказскую магистраль.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль". 

Возобновлено движение всех видов транспорта по Транскаму, сообщила сегодня пресс-служба МЧС по Северной Осетии. "В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке от Бурон - Рокский тоннель в обоих направлениях с 10:00 мск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом на дороге есть опасность камнепадов. "На участке от населенного пункта Бурон до Рокского тоннеля сохраняется угроза камнепадов", – процитировал сообщение спасателей "15-й регион".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня днем слабый дождь при температуре +11 градусов, скорость ветра метр в секунду. В ночь на 15 апреля ожидается слабый дождь, температура снизится до +5 градусов, скорость ветра возрастет до 2 метров секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"420 большегрузов скопились на "Верхнем Ларсе"", "Проезд через "Верхний Ларс" закрыт для всех машин", "Жители Южной Осетии остались без электричества из-за аварии".

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