Транскам открыт для движения транспорта

14 апреля 2021, 13:13

Возобновлено движение всех видов транспорта по Транскаму, при этом угроза камнепадов сохраняется, сообщили сегодня североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", из-за ухудшения погодных условий и угрозы камнепадов спасатели 13 апреля дважды закрывали Транскавказскую магистраль.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Возобновлено движение всех видов транспорта по Транскаму, сообщила сегодня пресс-служба МЧС по Северной Осетии. "В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке от Бурон - Рокский тоннель в обоих направлениях с 10:00 мск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом на дороге есть опасность камнепадов. "На участке от населенного пункта Бурон до Рокского тоннеля сохраняется угроза камнепадов", – процитировал сообщение спасателей "15-й регион".