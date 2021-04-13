Транскам закрыт из-за угрозы камнепада

13 апреля 2021, 21:57

Проезд по Транскавказской магистрали запрещен для всех машин в связи с риском схода на дорогу камней, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", из-за снегопада и угрозы схода лавин в ночь на 13 апреля спасатели запретили проезд по Транскавказской магистрали. Сегодня, после расчистки трассы от снега, запрет на движение был снят.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Транскавказская магистраль закрыта в связи с угрозой камнепада, говорится сегодня в сообщении на сайте главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий, камнепадом и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20.00 мск 13 апреля 2021 года до особого распоряжения", - указано в сообщении.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире в ночь на 14 апреля прогнозируется умеренный дождь при температуре +6 градусов, скорость ветра - метр в секунду. Днем 14 апреля ожидается слабый дождь, потеплеет до +11 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.