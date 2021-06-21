Избирком Волгоградской области отказал противникам московского времени в референдуме

21 июня 2021, 11:56

Избирательная комиссия официально объявила об отказе в проведении референдума по изменению часового пояса в Волгоградской области. Инициативная группа посетовала на нежелание сторонников референдума указывать точные паспортные данные в подписных листах. Сторонники московского времени предложили закрыть спор открытием памятного знака "45-й меридиан".

"Кавказский узел" сообщал, что 28 апреля сторонники волгоградского времени добились от областной думы согласия провести очередной референдум по изменению часового пояса в регионе. Инициативная группа сдала на проверку в облизбирком необходимые для проведения референдума 40 тысяч подписей, однако комиссия забраковала 17,2% из них при максимально допустимых 5% брака.

В 2018 году в Волгоградской области уже проводился референдум о смене часового пояса. По его итогам регион вышел из одного с Москвой часового пояса UTC+3 и был включен в часовой пояс UTC+4. Перевод стрелок на час вперед одобрило тогда более 58% участников регионального референдума. Однако областная дума в дни общероссийского голосования летом 2020 года настояла на проведении опроса, 65% участников которого высказались за возвращение к московскому времени. В конце 2020 года Волгоградская область вернулась в один с Москвой часовой пояс. Инициаторы нового референдума настаивают, что принимать такое решение на основании опроса было незаконно. Часовой пояс UTC+4, по их мнению, является более комфортным для местных жителей. Инициаторы второго референдума все еще надеются добиться отказа от московского времени через суд.

Избирательная комиссия Волгоградской области обнародовала сегодня решение, официально отказав в проведении референдума по изменению часового пояса. Регистрационное свидетельство инициативной группы аннулировано. При этом уполномоченному представителю инициативной группы еще 16 июня были выданы копии ведомостей проверки подписных листов, указала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

"В ведомостях содержится информация по каждой подписи, признанной недостоверной или недействительной, с указанием номера папки, подписного листа, строки в подписном листе и основания, по которой она признана недостоверной или недействительной. Уполномоченному представителю инициативной группы также были представлены копии справок из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области и заключений специалистов экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, послужившие основанияем признания подписей недостоверными или недействительными", – уточнила Кулешова.

Кроме того, 18 июня по просьбе инициативной группы состоялось дополнительное заседание рабочей группы облизбиркома, где были повторно разъяснены основания для отбраковки подписей. В итоге число подписей, признанных недействительными, немного сократилось – до 17,06%, сообщила Екатерина Кулешова. По ее словам, наибольшее число нарушений связано с ошибками при указании домашнего адреса и паспортных данных.

Инициативная группа сочла сбор подписей ценным опытом

Подписи, собранные членами инициативной группы, были действительными, облизбирком не принял их только из-за претензий к оформлению, подчеркнула член инициативной группы по проведению референдума Елена Трукова.

"У некоторых не соответствовали адреса места жительства. Это распространенная ошибка – человек писал адрес фактического проживания [, а не регистрации]. Люди у нас недостаточно грамотны в этом плане, для них адрес места жительства – это там, где они живут на сегодняшний день. Где-то люди боялись дать свои верные паспортные данные. Циферку поменяли – вроде их никто не найдет. Сейчас люди боятся всего. Пришлось держать напор не только с внешней стороны. Наши оппоненты хотели нам "насолить", но, образно говоря, мы "сражались" и со своими людьми, которые ходили к нам подписываться. Люди были категорически против строгости – они не понимали, почему так строго, почему нужны паспортные данные. Ошибки есть, надо это принять, но опыт бесценный. Даже в облизбиркоме признали, что не каждая партия может собрать столько подписей за столь короткий срок. Очень жесткий срок – мы собрали за 23 дня. По закону у нас 35 дней, но нам выдали свидетельство 30 апреля. 10 дней праздников у нас вылетели, мы приступили к сбору подписей только вечером 11 мая", – пояснила Трукова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что инициативная группа не прекратит работу после отказа в проведении референдума. "Мы не оставляем надежды вернуть наше время и будем за это продолжать бороться", – сказала Елена Трукова.

Сторонники московского времени предложили открыть памятный знак

Межрегиональная инициативная группа "Поволжье: Время – московское!", в свою очередь, выразила благодарность "всем сторонникам истинного часового пояса в Волгоградской области", которые противились организации "нового дорогостоящего местного референдума".

"Благодаря вашей принципиальной и разумной позиции Волгоградская область продолжит жить и развиваться в ногу с большинством регионов России. При этом мы разделяем и уважаем мнение многих людей, которым по тем или иным причинам неудобно жить в третьем часовом поясе от Гринвича – UTC+3 (45-й градус восточной долготы). Мы призываем всех жителей региона к спокойствию и рассудительности. Вопрос времяисчисления находится исключительно в ведении Российской Федерации, и грамотное решение по нему способны принять лишь узконаправленные специалисты в области астрономии, хронобиологии, медицины, экономики… А сегодня мы призываем всех к единению, остановке впредь бессмысленных обсуждений вопроса изменения времени в регионе, а также к нахождению компромиссов в своём режиме работы и учёбы. Стоит понимать, что географически Волгоградская область полностью находится в часовом поясе UTC +3, а центр этого пояса – 45-й меридиан делит регион практически пополам", – говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице группы в соцсети "ВКонтакте".



Сторонники московского времени предложили открыть в одном из районов региона памятный знак "45-й меридиан". "Мы надеемся, что данное предложение станет окончательной точкой в споре сторонников и противников, а сам знак ещё одной интересной туристической достопримечательностью в регионе", – отмечается в сообщении.