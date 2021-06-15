Волгоградский облизбирком забраковал 17% подписей за референдум

15 июня 2021, 16:10

Избирательная комиссия Волгоградской области признала сегодня недействительными 17,2% подписей за проведение референдума о смене часового пояса при максимально допустимых 5% брака. Инициаторы референдума не согласились с подсчетами облизбиркома, они надеются добиться отказа от московского времени через суд.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля сторонники волгоградского времени добились от областной думы согласия провести очередной референдум по изменению часового пояса в регионе. 4 июня инициативная группа сдала на проверку в облизбирком необходимые для проведения референдума 40 тысяч подписей.

В 2018 году в Волгоградской области уже проводился референдум о смене часового пояса. По его итогам регион вышел из одного с Москвой часового пояса UTC+3 и был включен в часовой пояс UTC+4. Перевод стрелок на час вперед одобрило тогда более 58% участников регионального референдума. Однако областная дума в дни общероссийского голосования летом 2020 года настояла на проведении опроса, 65% участников которого высказались за возвращение к московскому времени. В конце 2020 года Волгоградская область вернулась в один с Москвой часовой пояс. Инициаторы нового референдума настаивают, что принимать такое решение на основании вопроса было незаконно. Часовой пояс UTC+4, по их мнению, является более комфортным для местных жителей.

Сегодня состоялось заседание рабочей группы избирательной комиссии Волгоградской области, занимавшейся проверкой подписных листов, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

"По итогам проведенной проверки с учетом заключений специалистов Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области и информации, полученной из Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД, недостоверными и (или) недействительными признаны 17,2% от общего количества подписей, отобранных для проверки. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Волгоградской области «Об областном референдуме», выявление пяти и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, является основанием отказа в проведении референдума", - подчеркнула Кулешова.

Она отметила, что при проведении проверки присутствовал представитель инициативной группы. "На заседании рабочей группы ему были продемонстрированы примеры нарушений, допущенных при сборе подписей и оформлении подписных листов, выдана копия итогового протокола проверки подписных листов. Замечания и вопросы по проведенной проверке у уполномоченного представителя инициативной группы отсутствуют", - заявила представительница облизбиркома.

Официальное решение относительно проведения референдума еще не принято - его вынесут на заседании избирательной комиссии Волгоградской области не позднее 18 июня, отметила пресс-секретарь.

Юрист инициативной группы сторонников референдума Алексей Севастьянов указал корреспонденту "Кавказского узла", что сторонники референдума "предполагали такой расклад". "Решение избиркома, с нашей точки зрения, ангажированное - недействительных подписей там нет. По крайней мере, их меньше пяти процентов. Считаю, что это решение принято по команде сверху. Подписи мы собирали по-честному, никакого обмана при этом мы не допускали. Люди активно шли и реально подписывались, выражали свое несогласие с решением, которое в прошлом году наши депутаты фактически единогласно приняли, используя свои властные полномочия, чтобы перевести регион в московский пояс. Они это успешно реализовали, несмотря на наши попытки сопротивляться", - заявил Севастьянов.

Если в проведении референдума будет отказано, инициативная группа призовет на выборах в Госдуму голосовать против всех, подчеркнул Алексей Севастьянов. "Потому что депутаты в прошлом году принимали решение по переводу часового пояса организованно, консолидированно - голосовали за это абсолютно все партии, которые есть в областной думе. Они до сих пор стесняются раскрыть, кто конкретно голосовал за, а кто – там два или три человека - против. Хотя нам было бы интересно узнать, кто конкретно голосовал за направление законопроекта в Госдуму. Этот момент скрывают. Мы думаем, это было совместное решение. Если они хотят сейчас зарубить нашу народную инициативу вернуться в часовой пояс, в котором люди реально хотят жить, то мы будем голосовать против всех. Несмотря на то, что в избирательном бюллетене нет такой графы, разумные люди найдут возможность выразить именно такую позицию", - отметил юрист.

Он добавил, что сторонники референдума продолжают тяжбу за отмену решения о переводе часов, принятого на основании опроса. Инициативная группа надеется добиться своего и без проведения повторного референдума, пояснил Севастьянов.

"Она идет относительно успешно. Нам удалось оспорить положение о проведении мероприятия (опроса. - Прим. "Кавказского узла") в Среднеахтубинском районе. Сейчас областная и Среднеахтубинская дума пытаются это обжаловать, но я уверен, что это им не удастся, и апелляционный суд своим решением закрепит вынесенное областным судом решение. Референдума не будет, но референдум – это альтернативный вариант возврата, а судебное решение по отмене прошлогоднего постановления о внесении законопроекта в Госдуму будет необходимо исполнить. В случае такого решения незаконным суд обяжет депутатов внести повторно законопроект обратного содержания. Вариант через суды более железный, он более верно ведет к результату. В этот вариант мы верим больше. По Волжской гордуме у нас тоже есть дело, которое пойдет в кассацию. Нам отказали в областном суде, мы обжаловали это в Сочи. Решение оставили в силе, но мы идем в кассацию в Краснодарский четвертый апелляционный суд. Кассацию мы подали вчера (14 июня. - Прим. "Кавказского узла"). У нас есть еще Верховный суд", - заключил юрист.

Пока еще есть надежда, что избирком не станет отказывать в проведении референдума, сказала корреспонденту «Кавказского узла» активистка Татьяна Зарубина. "Мы еще не видели, какие подписи забраковали. Решение еще не принято, поэтому все еще может измениться", - пояснила она.

По словам Зарубиной, среди забракованных есть подписи "с распространенными ошибками". "Это когда муж пишет за жену, есть исправления, сокращения. Причем, ни в одном положении не сказано, что если человек ошибся и зачеркнул, то нужно в этом же квадратике собственноручно расписываться. А так, все данные людей соответствуют", - заверила она.