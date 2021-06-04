Волгоградцы собрали более 40 тысяч подписей за референдум о местном времени

04 июня 2021, 23:56

Активисты, выступающие за изменение часового пояса в Волгоградской области, собрали необходимое для проведения референдума число подписей и сдали их на проверку в облизбирком.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля сторонники волгоградского времени добились от областной думы согласия провести очередной референдум по изменению часового пояса в регионе. Депутаты против изменения времени, но они рассчитывают, что референдум, совмещенный с выборами, привлечет избирателей на участки, указали инициаторы референдума. 12 мая стало известно об открытии первого пункта сбора подписей в центре Волгограда. К 30 мая активисты собрали 80 процентов от запланированного числа подписей.

Волгоградская область в октябре 2018 года вышла из одного часового пояса с Москвой (UTC+3), регион был включен в часовой пояс UTC+4. Перевод стрелок на час вперед одобрило тогда более 58% участников регионального референдума. Однако в дни общероссийского голосования летом 2020 года вопрос об изменении времени вновь был поставлен, на этот раз в форме опроса. 65% опрошенных высказались за изменение часового пояса. В конце 2020 года Волгоградская область вернулась в один с Москвой часовой пояс.

Активисты собирали необходимое количество подписей, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" одна из инициаторов референдума Анна Зарубина. «Набольшее количество подписей собрано в Волгограде, по области лидируют Камышин и Котово", - сказала она.

Члены инициативной группы по проведению референдума сообщили, что сдали сегодня в облизбирком 40183 подписи. В течение 15 дней облизбирком будет проверять на подлинность 20 процентов подписных листов, а потом примет решение о назначении референдума, сказала Зарубина. "Мы уверены, что подписи пройдут проверку", - отметила активистка.