Житель Дагестана обвинен в недоносительстве

18 июня 2021, 21:00

Молодой человек не сообщил в правоохранительные органы о планах своего знакомого создать незаконное вооруженное формирование в Дагестане, заявило следствие.

19–летнему жителю Дагестана предъявлено обвинение в несообщении о преступлении террористического характера.

По версии следствия, с февраля 2020 года 19–летний житель Санкт-Петербурга готовился к созданию в Дагестане незаконного вооруженного формирования с целью совершения посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и приглашал обвиняемого присоединиться к группировке. Обвиняемый знал о планах петербуржца, но не сообщил об этом в правоохранительные органы, проинформировало сегодня Управление СКР по Дагестану на своем сайте.

Статья 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) предусматривает до года лишения свободы.

Комментариев обвиняемого или его официальных представителей в "Кавказский узел" не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года суд оштрафовал жителя Хасавюрта на 40 тысяч, признав его виновным в том, что он не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом боевике.