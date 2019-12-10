10 декабря 2019, 22:55

Житель Хасавюрта наказан за недоносительство на боевика

Суд назначил штраф жителю Хасавюрта, признав его виновным в том, что он не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом боевике.

Судом установлено, что в октябре в Хасавюрте к местному жителю обратился его знакомый, участник вооруженного подполья с просьбой позволить ему переночевать у него дома. Местный житель отказал боевику, но при этом "не сообщил в органы власти известные ему сведения об указанном лице", сообщила прокуратура Дагестана.

Житель Хасавюрта признан виновным по ст. 205.6 УК России (несообщение в органы власти о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило преступление). "Суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре Каспийский городской суд приговорил местного жителя к шести месяцам колонии, признав его виновным в том, что он не сообщил правоохранителям о планируемых членами террористической организации преступлениях.

Примечание:

"Житель Чечни заподозрен в несообщении о преступлении", "Родственники сообщили о задержаниях членов семьи убитого в Грозном Азиева", "Житель Дагестана осужден за недоносительство на террористов".

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