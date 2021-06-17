Строители тоннеля в Аджарии прекратили забастовку

17 июня 2021, 05:30

Рабочим, которые строят тоннель через перевал Рикоти в Аджарии, и китайской компании-подрядчику удалось достигнуть договоренности о повышении оплаты и улучшении условий труда, сообщил "Кавказскому узлу" лидер "Нового профсоюза железнодорожников" Виталий Гиоргадзе.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня было приостановлено строительство тоннеля через перевал Рикоти в Аджарии в связи с забастовкой рабочих, которые добиваются повышения размера оплаты и улучшения условий труда. Лидер профсоюза Виталий Гиоргадзе назвал невыносимыми условия для рабочих.

Председатель "Нового профсоюза железнодорожников" Виталий Гиоргадзе сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 16 июня между бастующими строителями тоннеля через перевал Рикоти и китайской компанией-подрядчиком была достигнута договоренность.

"Ежемесячная заработная плата сотрудников была увеличена на 150 лари (около 50 долларов США) в месяц. У строителей были два основных требования. Первое из них - это увеличение зарплат. Зарплаты у работников разные: у кого-то - 800 лари, у кого-то - 1000 лари. И для них всех это существенная прибавка", - отметил он.

По словам Гиоргадзе, второе требование бастующих - улучшение условий труда. "Два года назад профсоюз подписал с компанией коллективный договор. Но условия этого договора исполняются далеко не всегда. Строители постоянно меняют места работы, и часто компания «забывает» устроить на новом месте гигиенические условия для работников. А государственная инспекция не интересуется условиями труда рабочих. В результате переговоров китайская компания дополнительно взяла на себя обязательства по улучшению стандартов безопасности и условий жизни рабочих», - сказал Гиоргадзе.

Он также сообщил, что сегодня, 17 июня планируется возобновить строительство тоннеля. При этом Гиоргадзе подчеркнул, что «профсоюз будет ежедневно контролировать выполнение соглашения».

Напомним, что в мае в Грузии началась целая серия забастовок. Бастовали строители автобана "Восток-Запад", сотрудники заводов "Боржоми" и "Набеглави", мукомолы Озургети, акции проводили также курьеры Glovo и таксисты в Кутаиси. На девятый день забастовки рабочие заводов "Боржоми" добились повышения зарплат и улучшения условий труда. К 3 июня прекратили бастовать и сотрудники складов "Набеглави" в Кутаиси и Тбилиси, к 10 июня прекратили забастовку мукомолы Озургети.