Активисты скептически оценили кампанию по привлечению к вакцинации в Адыгее

17 июня 2021, 00:58

Акция властей Адыгеи по раздаче бесплатных билетов на концерты привившимся от коронавируса вряд ли привлечет жителей республики и не укрепит доверие к вакцинации, заявили опрошенные "Кавказским узлом" общественные деятели.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав Адыгеи издал приказ, по которому плановая медицинская помощь будет оказываться только привитым пациентам или пациентам, имеющим антитела к COVID-19 после перенесенной болезни. Местные жители сочли это нарушением своих прав. 9 июня прокуратура отменила решение республиканского Минздрава. Минздрав Адыгеи пошел на жесткие меры по отношению к непривитым от COVID-19 в условиях тотального недоверия местных жителей к властям и проводимой ими вакцинации, указали опрошенные "Кавказским узлом" врачи.

Сообщение о том, что в Адыгее вводятся поощрения за прививку, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 16 июня. "С 15 июня минкультуры Республики Адыгея совместно с Министерством здравоохранения Республики Адыгея запустили республиканскую акцию «Бесплатный билет – «Приглашение»", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В соответствии с приказом министерства № 129-п «О посещении мероприятий в учреждениях культуры» с 15 июня 2021 года в Адыгее началась акция «Бесплатный билет – «Приглашение», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минкультуры Адыгеи.

Это совместный с региональным Минздравом проект, отметило ведомство. Бесплатное приглашение на двоих человек выдаётся в пунктах вакцинации, концерты можно посещать до 31 декабря 2021 года, сообщили в Минкультуры. При посещении концертов билет предъявляется вместе с сертификатом о прививке против COVID-19, сообщил сотрудник ведомства.

«Обладатель билета на двоих человек в период с 15 июня по 31 декабря 2021 года может посетить на бесплатной основе три платных мероприятия, проводимых государственными учреждениями культуры в Адыгее», - сообщил он. На сайте министерства опубликован список творческих коллективов, концерты и спектакли которых могут бесплатно посетить вакцинированные: ГААНТА «Нальмэс», Национального театра имени И.С. Цея, Русского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина, театра кукол «Золотой кувшин», государственного ансамбля народной песни Адыгеи «Исламей», симфонического оркестра, камерного музыкального салона, оркестра русских народных инструментов «Русская удаль», эстрадного ансамбля «Оштен» адыгейской филармонии.

Черкесский активист Шамсудин Негуч рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что вся его семья переболела коронавирусной инфекцией: он - легко, а жена и пожилая мама - тяжелее. Активист сказал, что не собирается прививаться, и среди его знакомых единицы привитых. «Я не врач, но понимаю, что вакцина не изучена, она не может быть создана за несколько месяцев. Поэтому ни я, ни моя семья вакцинироваться не будет. Я не являюсь ковид-диссидентом, я верю в вирус, переболел и никаких последствий для здоровья нет. А от вакцины неизвестно, какие будут последствия», - рассказал Негуч. Опасения, что последствия вакцинации российскими учеными не изучены, останавливают население от ее применения, считает он.

Подобные акции, которые организовывают органы власти для привлечения населения к вакцинации, не действуют, отметил Негуч. «Может быть, пожилых людей и привлечет эта акция, но не молодежь, которая берет информацию из интернета. Там как раз много информации о том, что вакцина и ее последствия не изучены», - сказал Негуч.

По его мнению, на фоне роста цен на все, когда большинство жителей страны выживает, бесплатные концерты - не действенная мера. Принуждение или призывы к вакцинации - это не забота о здоровье населения, а забота о показателях, отметил Негуч.

«Со статистикой по коронавирусу вообще большие проблемы. Я считаю, что в Адыгее занижены показатели смертности. Только в наших шапсугских аулах умерло около 100 человек, у меня несколько родственников скончалось от ковида. А у них по всей республике показатель чуть больше 200 человек», - отметил Негуч.

С начала пандемии в Адыгее зафиксировано14 805 зараженных коронавирусом, 14 292 выздоровели, 222 скончались, сообщалось 16 июня на сайте стопкоронавирус.рф.

Акция Минздрава и Минкультуры Адыгеи не привлечет жителей республики в пункты вакцинации, предположил председатель республиканского общественного движения «Черкесский прогресс» Аслан Агиров. «Я не сторонник этой вакцинации. Кроме таких "пряников", применяется и "кнут" в виде запретов на госпитализацию невакцинированных. Людей вынуждают. Некоторые соглашаются, но другие лишь укрепляются в своем отказе от прививки», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Агиров считает, что большинство отказавшихся от вакцины - активные пользователи сети, где, по его мнению, публикуют правду о смертности после прививок. Население России не верит властям и медицине, в последнее время это недоверие усиливается, отметил он.

«Эти «пряники» в виде бесплатных концертов - лишь часть линии, основной упор - агитация и принуждение. Москва и область ввели частичную обязательную вакцинацию. Регионы последуют», - считает Агиров. Он уверен, что в ближайшее время население поделиться на два непримиримых лагеря (за и против вакцинации).

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей, в частности, сотрудников сферы услуг, написал 16 июня ТАСС.

Чтобы привлечь население к вакцинации - все средства хороши, в том числе и бесплатные билеты, считает председатель Краснодарской краевой общественной организации «Адыге Хасэ» Аскер Сохт. Он рассказал, что его семья успешно вакцинировалась в самом начале прививочной кампании.

«Не являюсь экспертом в области медицины, но являюсь последовательным сторонником официальной медицины и научного подхода. Альтернативой вакцинации является пассивное развитие коллективного иммунитета, сопровождаемое колоссальным уроном населению страны. На фоне столь сложного кризиса в общественном сознании традиционно развиваются различные «теории заговора», лишающие значительную часть населения страны разумного, рационального выбора», - считает Сохт. Добровольность на фоне гибели людей от вируса категорически недопустимы, отметил он.

Председатель адыгейского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних не верит, что бесплатные билеты на концерты могут привлечь население в пункты вакцинации. «Я надеюсь, что кто-то пойдет на прививку и за счет акции, но все же больше людей должны проанализировать ситуацию и самостоятельно привиться. Бесплатными билетами на концерты особо никого не призовешь, не это должно быть стимулом. Люди должны сами понять, что эта прививка безопасна и необходима», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Такие акции, как «Бесплатный билет – «Приглашение» допустимая мера, уверен он.

«Многие не доверяют прививке от гриппа [...] Я от гриппа сам не прививался, и детей не вакцинировал. Скорей всего, многие сравнивают вакцину от коронавируса с прививкой от гриппа. И в соцсетях много пропаганды против вакцинации», - отметил Бриних. Многие знакомые и друзья отказываются от вакцинирования из-за того, что не верят в отечественную медицину и не доверяют российской вакцине, отметил он. Бриних напомнил, что отечественные прививки помогли справиться с такими страшными заболеваниями как полиомиелит, оспа, корь.

«Я привился в апреле, и все нормально. Я тоже не сразу привился, проанализировал, подождал. Если бы были какие-то осложнения от вакцины и власти от нас скрывали, то рано или поздно эта информация просочилась бы. Но сейчас миллионы привитых, и из последствий только легкое недомогание. У нас сейчас достаточно открытый информационный мир и скрыть негативные последствия невозможно», - заключил Бриних.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".