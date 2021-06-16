Нарек Саргсян. Стоп-кадр видео канала YouTube "Hayer" Tv https://www.youtube.com/watch?v=fdy-yW-6N_I

16 июня 2021, 13:15

Племянник Сержа Саргсяна приговорен к 5,5 годам заключения

Суд в Ереване признал сегодня Нарека Саргсяна виновным в незаконном хранении оружия и наркотиков, а также в похищении человека, с учетом проведенного времени под арестом,  срок заключения составит 3,5 года. Саргсян признал вину.

Как писал "Кавказский узел", Нарек Саргсян был задержан в Праге 6 декабря 2018 года. Муниципальный суд Праги удовлетворил запрос армянской стороны о его экстрадиции в июне 2019 года, а в декабре экстрадицию одобрил чешский Минюст. Чехия выдала племянника Сержа Саргсяна Армении, где он был задержан и взят под стражу. 12 ноября 2020 года обвиняемый был отпущен под залог в 25 миллионов драмов (порядка 46 900 долларов), однако 13 апреля Кассационный суд отменил решение о его освобождении под залог.

Нарек Саргсян приговорен сегодня к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, он признан виновным в незаконном обороте оружия, наркотиков и психотропных веществ, а также в похищении человека, сообщило сегодня издание ArmTimes.

Дело рассматривалось в ускоренном порядке, так как Нарек Саргсян признал вину и попросил ускоренного рассмотрения. Прокурор на предыдущем судебном заседании потребовал приговорить Саргсяна к семи годам заключения, проинформировало издание.

Учитывая, что Саргсян уже находился под арестом, он проведет в заключении 3 года и 6 месяцев, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, уголовному преследованию подверглись и другие родственники Сержа Саргсяна. Зять третьего президента Армении, бывший посол в Ватикане Микаел Минасян с 23 апреля 2020 года находится в розыске по обвинению в незаконном обогащении. Минасян отрицает обвинения и считает это преследование политическим. Очередное решение о его заочном аресте суд принял в сентябре 2020 года, а в декабре защита добилась отмены этого решения.  В розыске находится и отец Микаела Минасяна, главврач медцентра "Святой Григорий Просветитель" Ара Минасян. Он обвинен в мошенничестве на 882 тысячи долларов.

Серж Саргсян в мае 2018 года на фоне массовых акций протеста оставил пост премьер-министра. Новым премьером стал лидер "бархатной революции" Никол Пашинян, сообщается в биографических справках, опубликованных на "Кавказском узле".

Примечание:

"Суд отказался снять арест с имущества Саргсяна", "Потасовка с оппозиционерами произошла во время шествия сторонников Пашиняна", "Претендент на пост премьера Армении подал в суд на Центризбирком".

Автор: "Кавказский узел"

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