Армения подала заявку на вступление в ШОС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О заявке на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества и намерении вступить в ЕС сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года Пашинян исключил возвращение Армении в ОДКБ. Точка невозврата в отношениях Организации договора о коллективной безопасности и Армении пройдена, страна не считает себя участником блока и исключает возможность возвращения туда, заявил политик.

Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции, передает «Новости Армения». Он пояснил, что это соответствует логике сбалансированной политики республики.

«Кстати, у нас есть статус наблюдателя в этой организации. Другими словами, это не то чтобы мы появились с нуля, не имели там права голоса и вдруг решили стать членом организации», — сказал Пашинян. По словам премьера, решение властей Армении также связано с «существенными и структурными изменениями, которые происходят в организации».

«Обсуждается вопрос об отмене статуса наблюдателя или ассоциированного члена», — уточнил он.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)— это международное объединение, которое состоит из десяти государств, общая численность населения которых составляет около 3,5 млрд человек. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Она была основана 15 июня 2001 года на встрече глав этих государств в китайском городе Шанхае. Официальные языки — русский и китайский, говорится на официальном сайте организации.

Отметим, что 3 июля о желании Еревана стать постоянным членом ШОС заявил МИД страны. Армения решила вступить в организацию, «разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ», говорилось в официальном сообщении в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Армения хочет вступить в Евросоюз

Армения желает стать членом Евросоюза, заявил Никол Пашинян. "От наших европейских коллег звучит вопрос: означает ли принятый в Армении закон о начале процесса вступления в ЕС, что Армения хочет стать членом ЕС. Мой ответ: да, Армения хочет стать членом ЕС", - сказал он.

В апреле президент Армении подписал закон о начале процесса членства Армении в Европейском союзе.

«Он заявил, что у Армении есть амбициозная стратегия и программа реформ. "Так или иначе эта стратегия будет осуществлена. Мы продолжим реформы до того пункта, пока объективно Армения не станет соответствовать стандартам ЕС, и на данном этапе будет два варианта: или нас принимают в ЕС, или нет. Но даже если не примут, Армения уже на данном этапе станет страной, соответствующей стандартам ЕС", - цитирует Пашиняна News.am.

"Думаю, что через 20 лет Армения станет членом ЕС", - резюмировал премьер-министр.