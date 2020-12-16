16 декабря 2020, 17:16

Суд отменил решение об аресте Микаела Минасяна

Защита в четвертый раз добилась отмены решения о заочном аресте зятя третьего президента Армении, бывшего посла в Ватикане Микаела Минасяна.

"Кавказский узел" информировал, что Микаел Минасян с 23 апреля находится в розыске по обвинению в незаконном обогащении. Минасян отрицает обвинения и считает это преследование политическим. Очередное решение о его заочном аресте суд принял в сентябре. Защита тогда упрекнула следствие в предвзятости.

Комитет госдоходов Армении распространил 23 сентября сообщение о том, что в деле Минасяна появился ряд новых эпизодов незаконного обогащения, ему также было предъявлено обвинение по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В сообщении комитета говорится, что Микаел Минасян в 2012-2018 годах необоснованно стал владельцем 49 процентов акций ООО "Спайка".

Апелляционный суд сегодня отменил решение об аресте Минасяна, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на личной странице в Facebook адвоката Миграна Погосяна. Он назвал это уже четвертой "неудачей" премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению адвоката, лично заинтересован в уголовном преследовании Микаела Минасяна.

Это уже четвертое решение об отмене ареста Минасяна, сообщили "Новости-Армения".

Никол Пашинян занял пост премьер-министра в результате произошедшей в мае 2018 года "бархатной революции". После этого в Армении подверглись преследованию и третий президент страны Серж Саргсян и ряд его родственников. В частности, его племянник Айк Саргсян был обвинен в покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении оружия. Уголовные дела были заведены в отношении еще одного его племянника, Нарека Саргсяна, брата Левона Саргсяна и его сына и дочери. Сам Серж Саргсян обвинен в растрате, его дело рассматривается в суде с 25 февраля. 15 апреля апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения в виде подписки о невыезде. Суд не намерен обсуждать правомерность и обоснованность меры пресечения, заключила защита.
Примечание:

"Политологи указали на протестный потенциал противников Пашиняна", "Аналитики поспорили об обоснованности дела о покушении на Пашиняна", "Отставка команды Самвела Бабаяна дала повод для споров в Ереване".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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