Суд отменил решение об аресте Микаела Минасяна

16 декабря 2020, 17:16

Защита в четвертый раз добилась отмены решения о заочном аресте зятя третьего президента Армении, бывшего посла в Ватикане Микаела Минасяна.

"Кавказский узел" информировал, что Микаел Минасян с 23 апреля находится в розыске по обвинению в незаконном обогащении. Минасян отрицает обвинения и считает это преследование политическим. Очередное решение о его заочном аресте суд принял в сентябре. Защита тогда упрекнула следствие в предвзятости.

Комитет госдоходов Армении распространил 23 сентября сообщение о том, что в деле Минасяна появился ряд новых эпизодов незаконного обогащения, ему также было предъявлено обвинение по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В сообщении комитета говорится, что Микаел Минасян в 2012-2018 годах необоснованно стал владельцем 49 процентов акций ООО "Спайка".

Апелляционный суд сегодня отменил решение об аресте Минасяна, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на личной странице в Facebook адвоката Миграна Погосяна. Он назвал это уже четвертой "неудачей" премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению адвоката, лично заинтересован в уголовном преследовании Микаела Минасяна.

Это уже четвертое решение об отмене ареста Минасяна, сообщили "Новости-Армения".