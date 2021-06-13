13 июня 2021, 16:08
Житель Грузии задержан за нападение на силовика
Силовики задержали в Кутаиси мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского во время обыска.
29-летний мужчина задержан в Кутаиси по подозрению в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным минстерства, 10 июня неоднократно судимого мужчину обыскивали силовики, и он, напав на 35-летнего сотрудника полиции, нанес ему травмы, пишет сегодня "Новости-Грузия".
Дело расследуется по статье 353-1 УК Грузии (нападение на полицейского в связи его служебной деятельностью, предусматривающий от четырех до семи лет лишения свободы, пишет издание.
"Противник строительства Намахванской ГЭС задержан после конфликта с силовиками", "Заза Саралидзе обвинен в избиении полицейского", "Бабушка убитого школьника возглавила акцию протеста в Тбилиси".
Автор: "Кавказский узел"
13 июня 2021, 17:03
-
Пользователи соцсетей призвали не оправдывать убийство приставов в Сочи
Убийство приставов при попытке выселения Вартана Кочьяна в Сочи нельзя оправдывать недоработками чиновников и несовершенством судебной системы, указали участники обсуждений в соцсетях.
13 июня 2021, 15:24
-
Улучшилось состояние пострадавшей во время пыльной бури в Астрахани
Девочка, которая получила травмы во время пыльной бури в Астраханской области, переведена из реанимационного отделения московской клиники в обычную палату.
13 июня 2021, 14:30
-
Ограничения на госпитализацию пациентов в Адыгее отменены на фоне возмущений жителей
Приказ Минздрава Адыгеи о невозможности плановой госпитализации не привитых от коронавируса вызвал возмущение у жителей республики, воспринявших его как нарушение прав людей. Прокуратура отменила этот приказ.
13 июня 2021, 13:31
-
Сотрудники нефтяной компании в Калмыкии пожаловались на невыплату зарплат
Работники нефтяной компании "ЕвроСибОйл" в Калмыкии несколько месяцев не получают зарплату на фоне рейдерского захвата предприятия, рассказали сотрудники. Налоговая задолженность "ЕвроСибОйла" превысила 4 миллиарда рублей, сообщили в ФНС. Обвиняемыми по делу о попытке рейдерского захвата проходят шесть человек.
13 июня 2021, 12:23
-
Врачи назвали тяжелым состояние мэра Кисловодска
Врачам удалось стабилизировать послеоперационное состояние мэра Кисловодска Александра Курбатова, получившего травму головы при падении с электросамоката, но чиновник остается в реанимации в тяжелом состоянии.
-
13 июня 2021, 14:30
Ограничения на госпитализацию пациентов в Адыгее отменены на фоне возмущений жителей
-
13 июня 2021, 10:15
Жители Владикавказа посетовали на скудную программу для детей в День России
-
13 июня 2021, 00:194
Соосновательница сети "Ты не одна" потребовала от Меликова ответа за ситуацию с Тарамовой
-
12 июня 2021, 03:104
Перед расстрелом приставов Кочьян пытался договориться об отсрочке выселения
-
11 июня 2021, 21:30
Суд в Махачкале прекратил дело Светланы Анохиной
-
11 июня 2021, 18:25
ЕСПЧ присудил Нагавкину компенсацию за нарушение права на свободу
-
13 июня 2021, 15:24
Улучшилось состояние пострадавшей во время пыльной бури в Астрахани
-
13 июня 2021, 12:23
Врачи назвали тяжелым состояние мэра Кисловодска
-
13 июня 2021, 11:35
Останки летчика найдены в горах Чечни спустя 19 лет после крушения вертолета
-
13 июня 2021, 08:14
Похоронены убитые в Сочи при конфликте с Кочьяном приставы
-
13 июня 2021, 07:081
Миротворцы отчитались о разминировании в Нагорном Карабахе
-
12 июня 2021, 23:202
Прохожая сорвала оппозиционный пикет в Волгограде
-
12 июня 2021, 20:252
Мэр Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката
-
12 июня 2021, 19:34
Спасатели эвакуировали парапланериста из Чегемского ущелья
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
13 июня 2021, 09:13
Родственник воспитанника интерната в Ниноцминде задержан за угрозы
-
13 июня 2021, 02:17
Противники строительства Намахванской ГЭС добились вывода полиции из ущелья Риони
-
10 сентября 2020, 20:0727
Кадыров Рамзан Ахматович
-
13 июня 2021, 16:04
BERG...man TbilisiПрезидент Грузии: США и Евросоюз вернулись на Кавказ 11
-
13 июня 2021, 10:40
BERG...man TbilisiБлинкен благодарит Грузию за содействие в освобождении Азербайджаном 15 граждан Армении 48
-
12 июня 2021, 15:16
BERG...man TbilisiКондолиза Райс: Грузия и Украина должны стать членами НАТО 100
-
11 июня 2021, 15:4210
Похищение невест – преступление или традиция?
-
10 июня 2021, 18:071
Убийство Абдуллаева: что азербайджанцы требуют от Путина
-
12 июня 2021, 15:19Прокуратура отменила приказ министра здравоохранения Республики Адыгея
-
12 июня 2021, 14:07Хадж 2021 пройдёт только для граждан КСА, сделавших вакцины
-
12 июня 2021, 03:17Фильм ученицы мастерской Сокурова отобран на Каннский кинофестиваль
-
10 июня 2021, 21:45Лес под бритву. Администрация Сочи разрешила строить коттеджи на южном склоне Бытхи.
-
09 июня 2021, 13:54Астраханцы требуют у губернатора восстановить троллейбусное движение в городе
-
11 июня 2021, 14:16
Элла Манжеева: в Калмыкии дефицит творцов, а не денег
-
01 июня 2021, 21:211
В мае 2021 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было