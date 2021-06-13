13 июня 2021, 16:08

Житель Грузии задержан за нападение на силовика

Силовики задержали в Кутаиси мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского во время обыска.

29-летний мужчина задержан в Кутаиси по подозрению в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным минстерства, 10 июня неоднократно судимого мужчину обыскивали силовики, и он, напав на 35-летнего сотрудника полиции, нанес ему травмы, пишет сегодня "Новости-Грузия".

Дело расследуется по статье 353-1 УК Грузии (нападение на полицейского в связи его служебной деятельностью, предусматривающий от четырех до семи лет лишения свободы, пишет издание.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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