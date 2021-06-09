09 июня 2021, 20:40

Психологи в Абхазии работают с родными туристки из Казани

Поиски туристки из Казани, упавшей в реку Бзыбь, на третьи сутки не принесли результатов. В Абхазию прибыли родственники девушки, с ними работают психологи МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня сотрудники МЧС Абхазии приступили к поискам 24-летней туристки из России, которая упала в реку Бзыбь с моста без ограждения.

Спасатели, участвующие в поисках туристки, провели облет близлежащих территорий на вертолете, обследовали русла рек Гега и Бзыбь. Однако высокий уровень и бурное течение рек не позволяют обследовать их дно. "Несчастный случай произошел в месте слияния рек Бзыбь и Гега, сейчас в них высокий уровень воды из-за активного таяния снега в горах, очень бурное течение, водовороты, это крайне осложняет поиски", - цитирует пресс-секретаря МЧС Абхазии Романа Лабию "Интерфакс".

По его данным, в Абхазию приехали родственники пропавшей девушки - мать, тетя и двоюродная сестра. С ними работают психологи МЧС. В поисках туристки задействовано около 30 спасателей.

Руководство Рицинского национального парка намерено огородить мост, с которого упала российская туристка, сообщил директор парка Адамыр Багателия. По его словам, мост над рекой Гега находится в аварийном состоянии и в последние годы не используется, и там есть предупреждающие таблички. Рядом три года назад был построен новый мост, который и эксплуатируется в настоящее время, утверждает Багателия.

Примечание:

"Волонтеры эвакуированы с высокогорья Абхазии", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

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